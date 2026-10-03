Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Ο Apon τραγούδησε τα «Κρυφά Μονοπάτια» στο αφιέρωμα για τον Μαζωνάκη: Μου λείπει ήδη, θα περάσει πολύς καιρός για να το δεχτώ, βίντεο
Ο Apon τραγούδησε τα «Κρυφά Μονοπάτια» στο αφιέρωμα για τον Μαζωνάκη: Μου λείπει ήδη, θα περάσει πολύς καιρός για να το δεχτώ, βίντεο
Ο τραγουδιστής μίλησε με συγκίνηση για τη συνεργασία και τη φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο APON για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο αποψινό «The Voice», το οποίο είναι αφιερωμένο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Ο APON ερμήνευσε τα «Κρυφά μονοπάτια» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία και τη φιλία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
«Έχω έρθει με πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι πολύ πρόσφατη στο μυαλό μου η συνεργασία που είχα μαζί του. Θα περάσει καιρός για να το συνειδητοποιήσω», ανέφερε αρχικά.
«Νιώθω ευλογημένος που γίναμε φίλοι και που συνεργαστήκαμε. Ήταν τεράστια τιμή για μένα. Θα τον θυμόμαστε, θα τον σκεφτόμαστε και όσο τραγουδάω, θα τον τραγουδάω», πρόσθεσε.
Μιλώντας για όσα κρατά από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο APON στάθηκε στην προσωπικότητα και τη φωνή του: «Κρατάω από τον Γιώργο Μαζωνάκη την καλή του καρδιά, τη φωνή του. Που μου μάθαινε τραγούδια, που τραγουδούσαμε... Μου λείπει ήδη πάρα πολύ και θα περάσει πολύς καιρός για να το δεχθώ».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dlvfygrpgxq9)
«Έχω έρθει με πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι πολύ πρόσφατη στο μυαλό μου η συνεργασία που είχα μαζί του. Θα περάσει καιρός για να το συνειδητοποιήσω», ανέφερε αρχικά.
«Νιώθω ευλογημένος που γίναμε φίλοι και που συνεργαστήκαμε. Ήταν τεράστια τιμή για μένα. Θα τον θυμόμαστε, θα τον σκεφτόμαστε και όσο τραγουδάω, θα τον τραγουδάω», πρόσθεσε.
Μιλώντας για όσα κρατά από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο APON στάθηκε στην προσωπικότητα και τη φωνή του: «Κρατάω από τον Γιώργο Μαζωνάκη την καλή του καρδιά, τη φωνή του. Που μου μάθαινε τραγούδια, που τραγουδούσαμε... Μου λείπει ήδη πάρα πολύ και θα περάσει πολύς καιρός για να το δεχθώ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα