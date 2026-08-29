Εκνευρίστηκε ο Σπανούλης με ερώτηση για τον Μήτογλου: «Ποιον νοιάζουν οι πόντοι;»
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Βασίλης Σπανούλης Εθνική Μπάσκετ Ντίνος Μήτογλου

Εκνευρίστηκε ο Σπανούλης με ερώτηση για τον Μήτογλου: «Ποιον νοιάζουν οι πόντοι;»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αντέδρασε έντονα όταν ρωτήθηκε για την επιθετική συγκομιδή του διεθνούς φόργουορντ

Εκνευρίστηκε ο Σπανούλης με ερώτηση για τον Μήτογλου: «Ποιον νοιάζουν οι πόντοι;»
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Έντονη ήταν η αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, όταν δέχθηκε ερώτηση που αφορούσε την επιθετική παρουσία του Ντίνου Μήτογλου και συγκεκριμένα την κατανομή των πόντων του στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε αρχικά στην κρατική τηλεόραση και στη συνέχεια βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Ντίνο Μήτογλου.

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην επιθετική συγκομιδή του φόργουορντ/σέντερ της Εθνικής, επισημαίνοντας ότι είχε σημειώσει επτά πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και άλλους έξι σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι.

Η ερώτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρενέβη πριν προλάβει να απαντήσει ο ίδιος ο Μήτογλου.

Εμφανώς εκνευρισμένος, ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε: «Δεν μας νοιάζουν οι πόντοι. Αυτή είναι μια κακή ερώτηση. Επτά, έξι, δύο, τέσσερις. Για ποιο πράγμα ρωτάς; Για τους πόντους; Ποιον νοιάζουν οι πόντοι; Αυτό είναι μπάσκετ. Πόντοι είναι;».



Με την αντίδρασή του, ο Σπανούλης θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η αξιολόγηση της παρουσίας ενός παίκτη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον αριθμό των πόντων που σημειώνει, δείχνοντας την ενόχλησή του για τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
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