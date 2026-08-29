Εκνευρίστηκε ο Σπανούλης με ερώτηση για τον Μήτογλου: «Ποιον νοιάζουν οι πόντοι;»
Εκνευρίστηκε ο Σπανούλης με ερώτηση για τον Μήτογλου: «Ποιον νοιάζουν οι πόντοι;»
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αντέδρασε έντονα όταν ρωτήθηκε για την επιθετική συγκομιδή του διεθνούς φόργουορντ
Έντονη ήταν η αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, όταν δέχθηκε ερώτηση που αφορούσε την επιθετική παρουσία του Ντίνου Μήτογλου και συγκεκριμένα την κατανομή των πόντων του στη διάρκεια της αναμέτρησης.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε αρχικά στην κρατική τηλεόραση και στη συνέχεια βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Ντίνο Μήτογλου.
Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην επιθετική συγκομιδή του φόργουορντ/σέντερ της Εθνικής, επισημαίνοντας ότι είχε σημειώσει επτά πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και άλλους έξι σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι.
Η ερώτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρενέβη πριν προλάβει να απαντήσει ο ίδιος ο Μήτογλου.
Εμφανώς εκνευρισμένος, ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε: «Δεν μας νοιάζουν οι πόντοι. Αυτή είναι μια κακή ερώτηση. Επτά, έξι, δύο, τέσσερις. Για ποιο πράγμα ρωτάς; Για τους πόντους; Ποιον νοιάζουν οι πόντοι; Αυτό είναι μπάσκετ. Πόντοι είναι;».
Με την αντίδρασή του, ο Σπανούλης θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η αξιολόγηση της παρουσίας ενός παίκτη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον αριθμό των πόντων που σημειώνει, δείχνοντας την ενόχλησή του για τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε αρχικά στην κρατική τηλεόραση και στη συνέχεια βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Ντίνο Μήτογλου.
Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην επιθετική συγκομιδή του φόργουορντ/σέντερ της Εθνικής, επισημαίνοντας ότι είχε σημειώσει επτά πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και άλλους έξι σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι.
Η ερώτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρενέβη πριν προλάβει να απαντήσει ο ίδιος ο Μήτογλου.
Εμφανώς εκνευρισμένος, ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε: «Δεν μας νοιάζουν οι πόντοι. Αυτή είναι μια κακή ερώτηση. Επτά, έξι, δύο, τέσσερις. Για ποιο πράγμα ρωτάς; Για τους πόντους; Ποιον νοιάζουν οι πόντοι; Αυτό είναι μπάσκετ. Πόντοι είναι;».
Vassilis Spanoulis was not happy with a question about points and individual performances following Greece’s loss to Ukraine. 😐 pic.twitter.com/8nuTETlkqP— Basketball Sphere (@BSphere_) August 28, 2026
Με την αντίδρασή του, ο Σπανούλης θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η αξιολόγηση της παρουσίας ενός παίκτη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον αριθμό των πόντων που σημειώνει, δείχνοντας την ενόχλησή του για τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα