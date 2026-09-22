Γκουτέρες στον ΟΗΕ: Να τελειώσουν οι πόλεμοι, να μπουν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους - Ήταν η τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με την ιδιότητα του γενικού γραμματέα