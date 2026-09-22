Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Η κατανάλωση υγρών καυσίμων στη Γαλλία μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο
Η κατανάλωση υγρών καυσίμων στη Γαλλία μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο
Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
Η κατανάλωση υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο στη Γαλλία, σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο.
Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης, η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Η τιμή του αερίου ήταν σήμερα περί τα 2,41 ευρώ το λίτρο, υψηλότερη παρά ποτέ, της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα 2,17 και της σούπερ στα 2,27 ευρώ.
Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 61 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και στα 69 λεπτά του αερίου.
Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης, η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Η τιμή του αερίου ήταν σήμερα περί τα 2,41 ευρώ το λίτρο, υψηλότερη παρά ποτέ, της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα 2,17 και της σούπερ στα 2,27 ευρώ.
La consommation de carburant s’est effondrée de 30% en 10 jours: avec la flambée des prix à la pompe, l’État a "perdu" 407 millions d’euros de recetteshttps://t.co/lfBtmunKLW— BFM Business (@bfmbusiness) September 22, 2026
Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 61 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και στα 69 λεπτά του αερίου.
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