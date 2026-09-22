Η κατανάλωση υγρών καυσίμων στη Γαλλία μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Καύσιμα

Η κατανάλωση υγρών καυσίμων στη Γαλλία μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο

Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες

Η κατανάλωση υγρών καυσίμων στη Γαλλία μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η κατανάλωση υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο στη Γαλλία, σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο.

Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης, η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η τιμή του αερίου ήταν σήμερα περί τα 2,41 ευρώ το λίτρο, υψηλότερη παρά ποτέ, της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα 2,17 και της σούπερ στα 2,27 ευρώ.



Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 61 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και στα 69 λεπτά του αερίου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης