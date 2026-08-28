Σπανούλης: Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμοί που υπάρχουν αλλά να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι
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Βασίλης Σπανούλης Εθνική Μπάσκετ Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Σπανούλης: Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμοί που υπάρχουν αλλά να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά την ήττα της Ελλάδας από την Ουκρανία

Σπανούλης: Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδυασμοί που υπάρχουν αλλά να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι
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Η Ελλάδα ηττήθηκε 82-76 από την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ και πλέον δυσκολεύει απίστευτα η συμμετοχή της στο Κατάρ 2027. 

Ακολουθεί το παιχνίδι της Δευτέρας (31/8,19:00) με την Ισπανία στο T-Center το οποίο και πρέπει να κερδίσει. Ο Βασίλης Σπανούλης μετά τον αγώνα στη Ρίγα είπε στην ΕΡΤ: 

«Σε όλο το παιχνίδι ήταν πιο physical, μία ταχύτητα πάνω από εμάς. Τα παιδιά προσπάθησαν πολύ. Έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικό το σημείο της τρίτης περιόδου όταν το σκορ ήταν 48-48. Πήραμε κακές αποφάσεις και μας πλήγωσαν με δύο τρίποντα. Άλλαξε το μομέντουμ του παιχνιδιού εκεί. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε κάποια πράγματα που είπαμε». 



Για το εάν μπορεί να αποκλειστεί η Ελλάδα: «Όλα μπορούν να συμβούν. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Μας ενδιαφέρει μόνο το επόμενο παιχνίδι. Να αντιδράσουμε μπροστά στον κόσμο μας και να δείξουμε καλύτερη εικόνα. Πρέπει να ανεβάσουμε την ενέργειά μας και το physicallity μας. Όσο κυλάει το παιχνίδι κουραζόμαστε πάρα πολύ. Να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Κάναμε πολλές φορές κατάχρηση ντρίμπλας». 

Για τον Νικ Καλάθη: «Πιστεύω έτυχε μέσα από το παιχνίδι. Ο Νικ ήταν πολύ καλός σήμερα. Δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών. Επίσης δεν χτυπήσαμε όσο θέλαμε και ήθελα τον ψηλό τους, τον Σκάπιτσεβ. Ένας ψηλός βαρύς και αργός, όμως δεν κάναμε καλή δουλειά στο να τον χτυπήσουμε και να βρούμε έτσι ελεύθερα σουτ».
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