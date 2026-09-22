Μαχητικό F-16 κατέπεσε σε αμερικανική βάση στη Γερμανία – Εκτινάχθηκε ο πιλότος
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Συντριβή αεροσκάφους F-16

Μαχητικό F-16 κατέπεσε σε αμερικανική βάση στη Γερμανία – Εκτινάχθηκε ο πιλότος

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος

Μαχητικό F-16 κατέπεσε σε αμερικανική βάση στη Γερμανία – Εκτινάχθηκε ο πιλότος
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Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στη Γερμανία.

Το αεροσκάφος συνετρίβη γύρω στις 14:10 (τοπική ώρα, 15:10 στην Ελλάδα) εντός των εγκαταστάσεων της αμερικανικής αεροπορικής βάσης, αναφέρει η Bild.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το F-16 ανήκε στην 480η Μοίρα Μαχητικών της 52ης Πτέρυγας Μαχητικών, η οποία εδρεύει στη βάση.

Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και διασώθηκε. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, το οποίο επικαλείται την περιφερειακή διοίκηση του Μπίτμπουργκ-Προυμ, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι είχαν απογειωθεί δύο αεροσκάφη.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος πριν εμφανιστεί μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού κοντά στον διάδρομο προσγείωσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε η αμερικανική βάση ούτε οι γερμανικές Αρχές έχουν κάνει δηλώσεις σχετικά με τη φύση του ατυχήματος ή για πιθανούς τραυματίες.
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