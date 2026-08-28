Παύλος Παντελίδης για την κλήρωση του Παναθηναϊκού: Κρύβει παγίδες, μακάρι να είμαστε στα νοκ άουτ
SPORTS
Παναθηναϊκός Παύλος Παντελίδης Conference League

Παύλος Παντελίδης για την κλήρωση του Παναθηναϊκού: Κρύβει παγίδες, μακάρι να είμαστε στα νοκ άουτ

Ο εξτρέμ των πρασίνων αναφέρθηκε στους αντιπάλους στο Conference League αλλά και στην πορεία της αποθεραπείας του

Παύλος Παντελίδης για την κλήρωση του Παναθηναϊκού: Κρύβει παγίδες, μακάρι να είμαστε στα νοκ άουτ
Ο Παύλος Παντελίδης ήταν εκείνος που μίλησε για την κλήρωση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League. 

Ο 24χρονος εξτρέμ των πρασίνων ρωτήθηκε αρχικά για την πορεία της αποθεραπείας του και την επιστροφή και είπε στην κάμερα της Cosmote TV:  «Έχουν περάσει τέσσερις εβδομάδες μετά το χειρουργείο, μέρα με τη μέρα γίνομαι και καλύτερα. Να έχουμε υγεία και να πάνε όλα καλά. Το ιατρικό τιμ με προσέχει κάθε μέρα. Αν πάνε όλα καλά, πρώτα ο Θεός, τα Χριστούγεννα».

Όσον αφορά την κλήρωση: «Είδα μία κλήρωση για τα δεδομένα του Conference League που κρύβει παγίδες. Δύο ταξίδια στην Καϊράτ και στη Δανία. Αν πετύχεις τον χειμώνα αυτές τις ομάδες, θα είναι δύσκολα παιχνίδια.

Εγώ θεωρώ ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι με τη Φράιμπουργκ. Βοηθάει που έχουμε την Μπράιτον στην έδρα μας από το να πηγαίναμε στην Αγγλία. Όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν πολύ χαρούμενοι».

Όσο για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός: «Στα χαρτιά φαίνεται η Καϊράτ ότι δεν θα δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό. Το γεγονός ότι πας σε μία πόλη που είναι δέκα ώρες μακριά, δυσκολεύει την κατάσταση.

Όταν βρίσκεσαι στον Παναθηναϊκό, όλα τα παιχνίδια είναι must-win. Είναι αρχή της σεζόν. Η ομάδα έχει τρομερούς παίκτες και ο καθένας είναι ξεχωριστός. Είναι θέμα χρόνου με αυτόν τον προπονητή η ομάδα να δέσει.

Μακάρι να είμαστε στα νοκ άουτ».

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