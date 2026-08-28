Σερέτης στο «The Football Show»: Κακή η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference, πολύ δύσκολες οι Μπράιτον και Φράιμπουργκ

Στην ευρωπαϊκή κλήρωση του Παναθηναϊκού
, στην εικόνα της ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά και στις μεταγραφικές κινήσεις που αναμένονται, αναφέρθηκε ο Γιάννης Σερέτης στο σχόλιό του στην εκπομπή του protothema.gr, «The Football Show by Stoiximan».
Αρχικά, χαρακτήρισε «κακή» την κλήρωση για τους «πράσινους», ξεχωρίζοντας ως ιδιαίτερα δύσκολες τις αναμετρήσεις με την Μπράιτον και τη Φράιμπουργκ.
Αναφερόμενος στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιάννης Σερέτης στάθηκε στις επιλογές και στη διαχείριση του Γιάκομπ Νίστρουπ στον αγώνα με την Χράντες Κράλοβε, επισημαίνοντας ότι ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έκανε σοβαρά λάθη.
Παράλληλα, υπογράμμισε ως θετικό στοιχείο την πνευματική δύναμη που έδειξε ο Παναθηναϊκός, καθώς χρειάστηκε να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Πένια, ο οποίος βρέθηκε σε καλή ημέρα και βοήθησε την ομάδα.
Όπως σημείωσε, ο Παναθηναϊκός είχε ένα καλό διάστημα στο παιχνίδι μετά την είσοδο του Κοντούρη, με την παρουσία του να συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας των «πράσινων».
Τέλος, ο Γιάννης Σερέτης αναφέρθηκε και στον μεταγραφικό σχεδιασμό, σημειώνοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στην απόκτηση αμυντικού χαφ. Το ζήτημα που παραμένει ανοιχτό, όπως ανέφερε, είναι το πότε θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση.