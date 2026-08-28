Κόντης για την κλήρωση του ΟΦΗ: «Θέλουμε το Europa League και γι' αυτό είμαστε εκεί», βίντεο
SPORTS
Χρήστος Κόντης ΟΦΗ Europa League

Κόντης για την κλήρωση του ΟΦΗ: «Θέλουμε το Europa League και γι' αυτό είμαστε εκεί», βίντεο

«Ιστορική στιγμή για την ομάδα μας» πρόσθεσε ο τεχνικός των Κρητικών για τα αποτελέσματα που έβγαλε η κλήρωση

Κόντης για την κλήρωση του ΟΦΗ: «Θέλουμε το Europa League και γι' αυτό είμαστε εκεί», βίντεο
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Για ιστορική στιγμή μίλησε ο Χρήστος Κόντης όσον αφορά την παρουσία του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League. 

Ο τεχνικός των Κρητικών μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για τα αποτελέσματα της κλήρωσης: «Ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Είχαμε πει και πριν πως όποια και να είναι η κλήρωση θα το χαρούμε και θα πάμε να το χαρούμε. Προφανώς και Μπενφίκα και Λεβερκούζεν είναι δύο μεγάλες και δύσκολες ομάδες.

Έχουν παίκτες, ποιότητα και εμπειρία. Σίγουρα στο Ντα Λουζ θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μία καλή ομάδα και στην έδρα μας με τους Γερμανούς, θα είναι επίσης πολύ δύσκολο».

Για το πρόγραμμα: «Πάντα παίζει ρόλο το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα ταξίδια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί και μετά από τα εκτός έδρας ματς να έχουμε παιχνίδια στην έδρα μας. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε.

Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί. Θέλουμε το Europa League και γι’ αυτό είμαστε εκεί. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε. Θα τα χαρούμε και θα παλέψουμε για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.

Αν δεν στοχεύεις ψηλά, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε νίκες, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες έχουν εμπειρίες με παιχνίδια στα πόδια τους».


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