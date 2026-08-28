Στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός, οι πιθανοί αντίπαλοι του στη League Phase του Conference League
SPORTS
Παναθηναϊκός Conference League

Στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός, οι πιθανοί αντίπαλοι του στη League Phase του Conference League

Οι «πράσινοι» θα δώσουν έξι παιχνίδια στη League Phase, αντιμετωπίζοντας από μία ομάδα από κάθε γκρουπ δυναμικότητας

Στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός, οι πιθανοί αντίπαλοι του στη League Phase του Conference League
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Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση - θρίλερ με 2-1 στην Τσεχία επί της Χράντετς Κράλοβε και να τσεκάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Τα δυο γκολ του Ντέσερς αρκούσαν για να κάμψουν την αντίσταση των Τσέχων και να στείλουν το Τριφύλλι στην τρίτη τη τάξει κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, βοηθώντας παράλληλα την Ελλάδα να παραμείνει δυναμικά στο κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA.

Κάπως έτσι προστέθηκε στις 36 ομάδες που θα συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης και θα συμμετέχει στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8), όπου θα βρεθεί στο 2ο pot δυναμικότητας. Από εκεί και πέρα θα κληρωθεί με έξι ομάδες - μια από κάθε γκρουπ δυναμικότητας - και θα ολοκληρώσει την πορεία του στη League Phase μετά από σύνολο έξι αγωνιστικών.

1o Pot

Αταλάντα
Μπράγκα
Άγιαξ
Φράιμπουργκ
Μονακό
Κοπεγχάγη

2ο Pot

Κλείσιμο
Μίντιλαντ
Ερυθρός Αστέρας
Γάνδη
Παναθηναϊκός
Πάφος
Μπράιτον

3ο Pot

Λουγκάνο
Χετάφε
Kups
Τβέντε
Μπόρατς Μπάνια Λούκα
Σεντ Τρούιντεν

4ο Pοτ

Μπραν
Χαρτς
Καϊράτ Αλμάτι
Τράμπζονσπορ
Κραϊόβα
Ρίγα

5ο Pot

Χάιντουκ Σπλιτ
Γιάμπλονετς
Λαρν/ Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Νόρτζελαντ
Ίντερ ΝτΈσκάλδες

6ο Pot

Τουν
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Ζαλγκίρις Κάουνο
Μιάλμπι
Ιμπέρια
Εγκνατία

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

Πηγή:www.gazzetta.gr
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