Πέντε υδροσίφωνες στα ανοιχτά της Κέρκυρας, δείτε την εντυπωσιακή φωτογραφία
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Κέρκυρα Υδροσίφωνας Βροχές Κακοκαιρία

Πέντε υδροσίφωνες στα ανοιχτά της Κέρκυρας, δείτε την εντυπωσιακή φωτογραφία

Οι υδροσίφωνες είναι κατακόρυφες δίνες που προεξέχουν από τη βάση καταιγιδοφόρων νεφών και αλληλεπιδρούν με υδάτινες επιφάνειες

Πέντε υδροσίφωνες στα ανοιχτά της Κέρκυρας, δείτε την εντυπωσιακή φωτογραφία
Τουλάχιστον πέντε υδροσίφωνες σχηματίστηκαν ταυτόχρονα το πρωί της Τρίτης (22/9) στα ανοιχτά της Κέρκυρας

Το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δημοσίευσε και φωτογραφία του εντυπωσιακού φαινομένου, την οποία τράβηξε ο Jon Wray. Την ίδια ώρα, στην Κέρκυρα επικρατεί ήδη βροχερό σκηνικό, καθώς η κακοκαιρία επηρεάζει το νησί.




Υπενθυμίζεται ότι ο καιρός παρουσίασε απότομη μεταβολή σήμερα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση σε μεγάλο μέρος της χώρας και βροχές να εκδηλώνονται σε πολλά μέρη της επικράτειας.


Τι είναι οι υδροσίφωνες

Οι υδροσίφωνες είναι κατακόρυφες δίνες που προεξέχουν από τη βάση καταιγιδοφόρων νεφών και αλληλεπιδρούν με μια υδάτινη επιφάνεια. Έχουν αρκετές ομοιότητες με τους ανεμοστρόβιλους, αλλά όχι πάντα τους ίδιους μηχανισμούς δημιουργίας. Τους βρίσκουμε κυρίως στις τροπικές περιοχές του πλανήτη μας, αλλά και στα μέσα γεωγραφικά πλάτη.

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