Δραματική πρόκριση Παναθηναϊκού, οδυνηρός αποκλεισμός ΠΑΟΚ, έγραψε ιστορία ο ΟΦΗ: Η ελληνική βραδιά σε Conference και Europa League, δείτε τα γκολ

Το γκολ αποτέλεσε ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έπρεπε να ανασυνταχθεί άμεσα. Η κόπωση και ο φόβος ενός λάθους επηρέασαν τις δύο ομάδες στην παράταση, με τις μεγάλες φάσεις να είναι περιορισμένες και όλα να δείχνουν ότι η πρόκριση θα κρινόταν στη διαδικασία των πέναλτι.Στην τελευταία ουσιαστικά φάση της αναμέτρησης, όμως, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι. Ο Ντέσερς ανέλαβε την εκτέλεση στο 120’+3’, κράτησε την ψυχραιμία του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.Αν και το ματς δεν τελείωσε εκεί, με τους γηπεδούχους να ζητούν πέναλτι σε χέρι του Γιάγκουσιτς στην αμέσως επόμενη φάση -που δεν ήταν και ορθώς δεν δόθηκε- οι «πράσινοι» δεν την... πάτησαν ξανά και πανηγύρισαν μια αγωνιώδη πρόκριση.Οι «πράσινοι» πήραν έτσι μια δραματική πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3 και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Conference League.Στο Μπέργκεν, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ακριβά την κακή του εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και έμεινε εκτός Ευρώπης, χάνοντας με 3-2 από την Μπραν. Μετά το 1-1 της Τούμπας, το δεύτερο παιχνίδι άρχισε χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, όμως οι Νορβηγοί μπήκαν πολύ πιο δυνατά και επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους.Η Μπραν πίεσε ψηλά, κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην αμυντική λειτουργία του «Δικεφάλου».Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι, υποχρέωσαν τον Παβλένκα σε δύσκολες επεμβάσεις και τελικά άνοιξαν το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Χολμ πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στη δεξιά πλευρά της εστίας του ΠΑΟΚ για το 1-0, με τον Παβλένκα να μην έχει και την καλύτερη αντίδραση και να «χρεώνεται» μέρος της ευθύνης.Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με ακόμη χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι. Στο 56ο λεπτό ο Ίνγκασον βρήκε χώρο στην περιοχή και με πλασέ έκανε το 2-0, δίνοντας στην Μπραν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης.Ο ΠΑΟΚ, πάντως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Οι αλλαγές του Λίσι, με τους Πέλκα και Τέιλορ να δίνουν μεγαλύτερη ενέργεια και επιθετικότητα, άλλαξαν την εικόνα του αγώνα.Στο 63’ ο Εντιαγέ μείωσε σε 2-1 και έβαλε ξανά τον «Δικέφαλο» στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ζαφείρης ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή επιστροφή των Θεσσαλονικέων, ισοφαρίζοντας σε 2-2.Από εκείνο το σημείο το παιχνίδι απέκτησε... άγρια ομορφιά. Ο ΠΑΟΚ πίστεψε στην ολική ανατροπή, βγήκε μπροστά και βρήκε ακόμη δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, όμως και τα δύο γκολ ακυρώθηκαν για οφσάιντ. Η ελληνική ομάδα είχε το μομέντουμ, αλλά δεν κατάφερε να το μετατρέψει σε τρίτο γκολ.Η καθοριστική φάση σημειώθηκε στο 86ο λεπτό, όταν ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για μαρκάρισμα του Γιαννούλη, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Ο Κάστρο ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην Μπραν την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3.Ο ΠΑΟΚ επιχείρησε στα εναπομείναντα λεπτά να αντιδράσει για δεύτερη φορά, χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, παρά τη μεγάλη επιστροφή του από το 2-0, αποχαιρέτησε το Conference League και ολοκλήρωσε πρόωρα, από τον Αύγουστο, τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.Η πιο ήρεμη, αλλά και πιο ιστορική ελληνική βραδιά εκτυλίχθηκε στη Σόφια. Ο ΟΦΗ είχε ταξιδέψει στη Βουλγαρία με το επιβλητικό 3-0 του πρώτου αγώνα στο Παγκρήτιο, όμως δεν περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο και σε απλή διαχείριση του προβαδίσματός του.Η ομάδα του Χρήστου Κόντη αντιμετώπισε με σοβαρότητα τη ρεβάνς, έκλεισε τους χώρους και δεν επέτρεψε στην ΤΣΣΚΑ να δημιουργήσει από νωρίς τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη ανατροπή. Οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερο την μπάλα, αλλά ο ΟΦΗ παρέμενε επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις και έδειχνε έτοιμος να τιμωρήσει κάθε κενό στην άμυνά τους.Στο 36ο λεπτό οι Κρητικοί έβαλαν οριστικό τέλος σε οποιαδήποτε σκέψη ανατροπής. Ο Τιάγκο Νους εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και άνοιξε το σκορ, ανεβάζοντας τον συνολικό δείκτη των δύο αγώνων στο 4-0.Το γκολ απλοποίησε ακόμη περισσότερο την αποστολή του ΟΦΗ και μετέτρεψε το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε μια μεγάλη γιορτή για την κρητική ομάδα και τους φίλους της, που ταξίδεψαν στη Σόφια.Ο ΟΦΗ συνέχισε να παίζει οργανωμένα και πειθαρχημένα και στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν κλείστηκε στην περιοχή του, διατήρησε τον έλεγχο και στο 78ο λεπτό έφτασε και σε δεύτερο γκολ, με τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη να διαμορφώνει το 0-2.Με δύο νίκες, 3-0 στο Ηράκλειο και 2-0 στη Σόφια, και συνολικό σκορ 5-0, ο ΟΦΗ εξασφάλισε πανηγυρικά και απολύτως δίκαια τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League.Μια ιστορική επιτυχία για τους Κρητικούς, οι οποίοι όχι μόνο επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά το έκαναν με πέντε γκολ, δύο νίκες και χωρίς να δεχθούν τέρμα.