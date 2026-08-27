Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην UEFA για επίθεση στον Κυριακόπουλο
SPORTS
Παναθηναϊκός Conference League Γιώργος Κυριακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην UEFA για επίθεση στον Κυριακόπουλο

Οι πράσινοι καταγγέλλουν πως κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, άτομο με διαπίστευση επιτέθηκε στον Έλληνα αριστερό μπακ

Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην UEFA για επίθεση στον Κυριακόπουλο
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Είχε αρκετό τρίτο ημίχρονο η νίκη του Παναθηναϊκού στην Τσεχία και η πρόκριση απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε, που ήρθε με δραματικό τρόπο στην παράταση. 

Οι πράσινοι έκαναν καταγγελία στην UEFA, πως με τη λήξη του αγώνα και καθώς οι παίκτες πήγαιναν να πανηγυρίσουν με τον κόσμο, άτομο με διαπίστευση επιτέθηκε στον Γιώργο Κυριακόπουλο. 

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το εν λόγω άτομο πήγε στον Έλληνα αριστερό μπακ και του ζήτησε συγνώμη. Το επεισόδιο μπορεί να μην είχε συνέχεια, παρόλα αυτά η καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία από τον Παναθηναϊκό, έγινε.
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