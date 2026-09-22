Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Μπλόκο της ΕΛΑΣ στην Ηγουμενίτσα σε 300 κιλά κάνναβης αξίας άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, δείτε βίντεο
Μπλόκο της ΕΛΑΣ στην Ηγουμενίτσα σε 300 κιλά κάνναβης αξίας άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, δείτε βίντεο
Στο εσωτερικό του φορτηγού, πίσω από το νόμιμο φορτίο βρέθηκαν κρυμμένες 296 αεροστεγείς συσκευασίες με ναρκωτικά
Ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα στα εγχώρια και διεθνή κυκλώματα διακίνησης σκληρών ναρκωτικών απο την Διωξη Ναρκωτικων της ΔΑΟΕ, με τους αξιωματικους της ΕΛΑΣ να εντοπιζουν κρυμμενα μεσα σε νταλικα εκατονταδες κιλα snuk η αξια των οποιων ξεπερνα το 1 εκατομμυριο ευρω.
Η συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός επαγγελματία οδηγού. Στο εσωτερικό του φορτηγού του, πίσω από το νόμιμο φορτίο, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες 296 αεροστεγείς συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν την ποσότητα των 300 κιλών και 880 γραμμαρίων υδροπονικής κάνναβης υψηλής καθαρότητας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η συγκεκριμένη ποσότητα —που φορτώθηκε στην Ισπανία και περνώντας από την Ανκόνα έφτασε στην Ελλάδα— θα διοχετευόταν στις πιάτσες της χώρας. Το προσδοκώμενο όφελος για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της οργανωσης του κυκλώματος.
Εκτός από το τεράστιο φορτίο του SKUNK, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του τράκτορα και του επικαθήμενου, μετρητών ύψους 1.755 ευρώ, καθώς και κινητών τηλεφώνων.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς είναι γνώριμος των αρχών με πλούσιο ποινικό παρελθόν —που περιλαμβάνει εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες, ξεπλύματα βρώμικου χρήματος και διακίνηση μεταναστών— ενώ για να πραγματοποιήσει το ταξίδι-μεταφορά των εκατομμυρίων, είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του είχαν επιβληθεί.
Η συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός επαγγελματία οδηγού. Στο εσωτερικό του φορτηγού του, πίσω από το νόμιμο φορτίο, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες 296 αεροστεγείς συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν την ποσότητα των 300 κιλών και 880 γραμμαρίων υδροπονικής κάνναβης υψηλής καθαρότητας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η συγκεκριμένη ποσότητα —που φορτώθηκε στην Ισπανία και περνώντας από την Ανκόνα έφτασε στην Ελλάδα— θα διοχετευόταν στις πιάτσες της χώρας. Το προσδοκώμενο όφελος για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της οργανωσης του κυκλώματος.
Εκτός από το τεράστιο φορτίο του SKUNK, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του τράκτορα και του επικαθήμενου, μετρητών ύψους 1.755 ευρώ, καθώς και κινητών τηλεφώνων.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς είναι γνώριμος των αρχών με πλούσιο ποινικό παρελθόν —που περιλαμβάνει εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες, ξεπλύματα βρώμικου χρήματος και διακίνηση μεταναστών— ενώ για να πραγματοποιήσει το ταξίδι-μεταφορά των εκατομμυρίων, είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του είχαν επιβληθεί.
Δείτε βίντεο από με την στιγμή του εντοπισμού των ναρκωτικών
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