Κατασχέθηκαν πάνω από 81 κιλά κάνναβης και όπλα στην Σπάρτη, δύο συλλήψεις

πιστόλι ZASTAVA με δύο γεμιστήρες,3 κυνηγετικά όπλα, τα οποία κατείχε παράνομα,2 κάννες κυνηγετικών όπλων,42 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,4 μαχαίριαΓια ένα από τα τρία κυνηγετικά όπλα είχε δηλωθεί κλοπή.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τη φερόμενη εγκληματική δράση του 44χρονου το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος υπολογίζεται ότι θα ανερχόταν περίπου στα 160.000 ευρώ.Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.