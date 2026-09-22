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Κατασχέθηκαν πάνω από 81 κιλά κάνναβης και όπλα στην Σπάρτη, δύο συλλήψεις
Κατασχέθηκαν πάνω από 81 κιλά κάνναβης και όπλα στην Σπάρτη, δύο συλλήψεις
Συνελήφθη 75χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή
Στη σύλληψη ενός 44χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Σπάρτη, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν περισσότερα από 81 κιλά κάνναβης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη φερόμενη εγκληματική δράση του 44χρονου υπολογίζεται περίπου στις 160.000 ευρώ.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, αξιοποιήθηκαν και συνδυάστηκαν στοιχεία, από τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε ότι ο 44χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια, αποθήκευση και διακίνηση κάνναβης.
Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με τη συμμετοχή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών από τη Μεσσηνία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
81 κιλά και 567 γραμμάρια κάνναβης,
4 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,20 μέτρα,
3 κινητά τηλέφωνα,
1.500 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ο 44χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ένας 75χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για κλοπή.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες ιδιοκτησίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Ειδικότερα, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, αξιοποιήθηκαν και συνδυάστηκαν στοιχεία, από τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε ότι ο 44χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια, αποθήκευση και διακίνηση κάνναβης.
Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με τη συμμετοχή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών από τη Μεσσηνία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
81 κιλά και 567 γραμμάρια κάνναβης,
4 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,20 μέτρα,
3 κινητά τηλέφωνα,
1.500 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ο 44χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ένας 75χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για κλοπή.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες ιδιοκτησίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
πιστόλι ZASTAVA με δύο γεμιστήρες,
3 κυνηγετικά όπλα, τα οποία κατείχε παράνομα,
2 κάννες κυνηγετικών όπλων,
42 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
4 μαχαίρια
Για ένα από τα τρία κυνηγετικά όπλα είχε δηλωθεί κλοπή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τη φερόμενη εγκληματική δράση του 44χρονου το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος υπολογίζεται ότι θα ανερχόταν περίπου στα 160.000 ευρώ.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.
3 κυνηγετικά όπλα, τα οποία κατείχε παράνομα,
2 κάννες κυνηγετικών όπλων,
42 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
4 μαχαίρια
Για ένα από τα τρία κυνηγετικά όπλα είχε δηλωθεί κλοπή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τη φερόμενη εγκληματική δράση του 44χρονου το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος υπολογίζεται ότι θα ανερχόταν περίπου στα 160.000 ευρώ.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.
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