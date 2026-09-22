Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι θα «εντείνουν» τα αντίποινά τους αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις

«Αυτήν τη φορά, δεν θα ανταποδώσουμε απλώς, αλλά η προσέγγισή μας θα είναι επιθετική και η Αμερική θα μετανιώσει για τις πράξεις της και θα ταπεινωθεί περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο εκπρόσωπος τους