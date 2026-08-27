Με «λάμψη» Κριστιάνο Ρονάλντο η κλήρωση της League Phase του Champions League: Επίσημος καλεσμένος της UEFA ο Πορτογάλος
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Κριστιάνο Ρονάλντο Champions League Κλήρωση

Με «λάμψη» Κριστιάνο Ρονάλντο η κλήρωση της League Phase του Champions League: Επίσημος καλεσμένος της UEFA ο Πορτογάλος

Ο CR7 φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά το οποίο έχει κατακτήσει 5 φορές στην καριέρα του

Με «λάμψη» Κριστιάνο Ρονάλντο η κλήρωση της League Phase του Champions League: Επίσημος καλεσμένος της UEFA ο Πορτογάλος
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κλήρωση της League Phase του Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και θα αποκαλύψει στην ΑΕΚ τους αντιπάλους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν στρέφεται μόνο στην κλήρωση, καθώς στη μεγάλη βραδιά θα βρεθεί και ένας θρύλος του Champions League.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα δώσει το «παρών» στην εκδήλωση, όπως έκανε γνωστό η UEFA.

Ο CR7, μάλιστα, έδειξε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του στη μεγάλη γιορτή, ποζάροντας αγκαλιά με το τρόπαιο του Champions League, το οποίο έχει κατακτήσει πέντε φορές κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του.


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