Με «λάμψη» Κριστιάνο Ρονάλντο η κλήρωση της League Phase του Champions League: Επίσημος καλεσμένος της UEFA ο Πορτογάλος
Με «λάμψη» Κριστιάνο Ρονάλντο η κλήρωση της League Phase του Champions League: Επίσημος καλεσμένος της UEFA ο Πορτογάλος
Ο CR7 φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά το οποίο έχει κατακτήσει 5 φορές στην καριέρα του
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κλήρωση της League Phase του Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και θα αποκαλύψει στην ΑΕΚ τους αντιπάλους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν στρέφεται μόνο στην κλήρωση, καθώς στη μεγάλη βραδιά θα βρεθεί και ένας θρύλος του Champions League.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα δώσει το «παρών» στην εκδήλωση, όπως έκανε γνωστό η UEFA.
Ο CR7, μάλιστα, έδειξε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του στη μεγάλη γιορτή, ποζάροντας αγκαλιά με το τρόπαιο του Champions League, το οποίο έχει κατακτήσει πέντε φορές κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν στρέφεται μόνο στην κλήρωση, καθώς στη μεγάλη βραδιά θα βρεθεί και ένας θρύλος του Champions League.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα δώσει το «παρών» στην εκδήλωση, όπως έκανε γνωστό η UEFA.
Ο CR7, μάλιστα, έδειξε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του στη μεγάλη γιορτή, ποζάροντας αγκαλιά με το τρόπαιο του Champions League, το οποίο έχει κατακτήσει πέντε φορές κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του.
When Ronaldo arrives 😮💨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026
📽️ 2024#UCLdraw pic.twitter.com/ydcOOE40wz
Cristiano Ronaldo 🖐️#UCLdraw pic.twitter.com/WzeWLfEomZ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026
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