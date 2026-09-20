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Νίστρουπ: «Κρατάμε τη νοοτροπία νικητή»
Νίστρουπ: «Κρατάμε τη νοοτροπία νικητή»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη νίκη των «πρασίνων» απέναντι στην Καλαμάτα και στη διακοπή του πρωταθλήματος που ακολουθεί
Την πέμπτη του νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Super League πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Καλαμάτας στο γήπεδο της Νέαπολης με 1-0.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε την απόδοση της ομάδας του και μεταξύ άλλων, δήλωσε πως κρατά την νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτες του. Επίσης τόνισε πως η σκληρή δουλειά συνεχίζεται στις τάξεις των «πρασίνων».
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού υποστήριξε: «Κρατάμε τη νοοτροπία νικητή που έχουμε δείξει σε οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια πλέον. Κάνουμε ωραίες εμφανίσεις, η σκληρή δουλειά συνεχίζεται. Η Καλαμάτα μας δυσκόλεψε, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Δεν θέλω όμως να στερήσω κάτι από τα παιδιά, κρατάω τη σημερινή μας νίκη.
Υπάρχουν τέσσερις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Θα πάμε στη διακοπή και μετά ξεκινάμε ξανά με το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό».
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε την απόδοση της ομάδας του και μεταξύ άλλων, δήλωσε πως κρατά την νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτες του. Επίσης τόνισε πως η σκληρή δουλειά συνεχίζεται στις τάξεις των «πρασίνων».
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού υποστήριξε: «Κρατάμε τη νοοτροπία νικητή που έχουμε δείξει σε οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια πλέον. Κάνουμε ωραίες εμφανίσεις, η σκληρή δουλειά συνεχίζεται. Η Καλαμάτα μας δυσκόλεψε, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Δεν θέλω όμως να στερήσω κάτι από τα παιδιά, κρατάω τη σημερινή μας νίκη.
Υπάρχουν τέσσερις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Θα πάμε στη διακοπή και μετά ξεκινάμε ξανά με το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό».
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