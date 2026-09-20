Καλαμάτα - Παναθηναϊκός: Αλαφούζος και Νίστρουπ τα είπαν στον πάγκο της ομάδας μετά το διπλό στη Νίκαια, φωτογραφίες
Καλαμάτα - Παναθηναϊκός: Αλαφούζος και Νίστρουπ τα είπαν στον πάγκο της ομάδας μετά το διπλό στη Νίκαια, φωτογραφίες
O Γιάννης Αλαφούζος ήταν επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού στη Νίκαια με την ομάδα του να πετυχαίνει την 5η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη Stoiximan Super League
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Καλαμάτας στο γήπεδο της Νεάπολης με σκορ 1-0 στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Έτσι οι «πράσινοι» συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.
Το «παρών» στη Νίκαια έδωσε, μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της αποστολής των «πρασίνων». Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο και συγκεκριμένα στον πάγκο της ομάδας, όπου τα είπε σε πολύ καλό κλίμα με τον προπονητή του συλλόγου, Τζέικομπ Νίστρουπ.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:
Το «παρών» στη Νίκαια έδωσε, μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της αποστολής των «πρασίνων». Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο και συγκεκριμένα στον πάγκο της ομάδας, όπου τα είπε σε πολύ καλό κλίμα με τον προπονητή του συλλόγου, Τζέικομπ Νίστρουπ.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:
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