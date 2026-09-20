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Το εκπληκτικό γκολ του Αθανασίου στις καθυστερήσεις που χάρισε τον βαθμό στον ΟΦΗ, δείτε βίντεο
Το εκπληκτικό γκολ του Αθανασίου στις καθυστερήσεις που χάρισε τον βαθμό στον ΟΦΗ, δείτε βίντεο
Ο αριστερός μπακ των Κρητικών με ένα ασύλληπτο φαλτσαριστό σουτ σκόραρε στο φινάλε του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης διαμορφώνοντας το τελικό 2-2
Την εκπληκτική του πορεία συνεχίζει ο ΟΦΗ, ο οποίος κλήθηκε να αντιμετωπίσει εντός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι «ασπρόμαυροι» παρά το γεγονός πως έμειναν πίσω στο σκορ, κατάφεραν να πάρουν έναν πολύτιμο βαθμό, χάρη στο φανταστικό γκολ που πέτυχε ο Νίκος Αθανασίου στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
Ο αριστερός μπακ των Κυπελλούχων Ελλάδας έφερε τη μπάλα στο δεξί και με ένα φαλτσαριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας των Αρκάδων ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Δείτε το εκπληκτικό γκολ:
Οι «ασπρόμαυροι» παρά το γεγονός πως έμειναν πίσω στο σκορ, κατάφεραν να πάρουν έναν πολύτιμο βαθμό, χάρη στο φανταστικό γκολ που πέτυχε ο Νίκος Αθανασίου στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
Ο αριστερός μπακ των Κυπελλούχων Ελλάδας έφερε τη μπάλα στο δεξί και με ένα φαλτσαριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας των Αρκάδων ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Δείτε το εκπληκτικό γκολ:
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