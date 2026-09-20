Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Γκαρθία: Φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου, έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό
Γκαρθία: Φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου, έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό
Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία στον Ολυμπιακό τονίζοντας πως φεύγει ευτυχισμένος από την ομάδα του Πειραιά
Ο Ντάνι Γκαρθία αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό και συνεχίζει την καριέρα του στον Ατρόμητο. Ο Ισπανός χαφ με μήνυμα του στα social media ο Ισπανός χαφ αποχαιρέτισε τους Πειραιώτες και επισήμανε ότι φεύγει με ήσυχη τη συνείδηση του.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ντάνι Γκαρθία:
«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φεύγεις από ένα μέρος με την συνείδησή σου ήσυχη. Ότι έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Δεν είναι το τέλος που θα επιθυμούσα, αλλά τα έδωσα όλα για αυτή τη φανέλα και φεύγω ευτυχισμένος.
Από την πρώτη μέρα με υποδεχτήκατε σαν έναν από εσάς. Ζήσαμε φανταστικές στιγμές αλλά και δύσκολες στιγμές, όμως πάντα ήταν μαζί. Κρατάω, πάνω απ’ όλα, τις εμπειρίες, τους ανθρώπους και όλες τις φιλίες που παίρνω μαζί μου από αυτή την εμπειρία. Τα αθλητικά αποτελέσματα είναι περαστικά. Αυτά που ζούμε και οι άνθρωποι που γίνονται μέρος της διαδρομής σου μένουν για πάντα.
Ξέρω ότι όταν στο μέλλον επιστρέψουμε για διακοπές στην Ελλάδα, θα μπορώ να πάρω τηλέφωνο πολλούς συμπαίκτες και εργαζόμενους για να πιούμε έναν φρέντο, να φάμε ή απλά να περάσουμε τη μέρα μαζί. Και πιστεύω ότι αυτό είναι, στο τέλος, αυτό που πραγματικά έχει σημασία στη ζωή.
Ευχαριστώ επίσης όλους τους φιλάθλους, που με μεταχειριστήκατε πάντα με τόση αγάπη και σεβασμό. Οι μεγάλες στιγμές που ζήσαμε στο Καραϊσκάκη θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου.
Και, πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ, Ολυμπιακέ, που μας έδωσες την ευκαιρία να έρθουμε στην Ελλάδα και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Μας έκανες να μεγαλώσουμε πάρα πολύ, τόσο ως ζευγάρι όσο και ως γονείς. Και ειδικά για όλα όσα σήμαινε αυτό το στάδιο για την κόρη μας, που μεγάλωσε εδώ από το πρώτο λεπτό. Η Ελλάδα θα είναι πάντα ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας της και, φυσικά, της δικής μας.
Δεν μακρηγορώ άλλο. ΚΑΝΕΙΣ δεν θα μου αφαιρέσει ποτέ τον ενθουσιασμό και την όρεξη να παίζω ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε».
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ντάνι Γκαρθία:
«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φεύγεις από ένα μέρος με την συνείδησή σου ήσυχη. Ότι έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Δεν είναι το τέλος που θα επιθυμούσα, αλλά τα έδωσα όλα για αυτή τη φανέλα και φεύγω ευτυχισμένος.
Από την πρώτη μέρα με υποδεχτήκατε σαν έναν από εσάς. Ζήσαμε φανταστικές στιγμές αλλά και δύσκολες στιγμές, όμως πάντα ήταν μαζί. Κρατάω, πάνω απ’ όλα, τις εμπειρίες, τους ανθρώπους και όλες τις φιλίες που παίρνω μαζί μου από αυτή την εμπειρία. Τα αθλητικά αποτελέσματα είναι περαστικά. Αυτά που ζούμε και οι άνθρωποι που γίνονται μέρος της διαδρομής σου μένουν για πάντα.
Ξέρω ότι όταν στο μέλλον επιστρέψουμε για διακοπές στην Ελλάδα, θα μπορώ να πάρω τηλέφωνο πολλούς συμπαίκτες και εργαζόμενους για να πιούμε έναν φρέντο, να φάμε ή απλά να περάσουμε τη μέρα μαζί. Και πιστεύω ότι αυτό είναι, στο τέλος, αυτό που πραγματικά έχει σημασία στη ζωή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ευχαριστώ επίσης όλους τους φιλάθλους, που με μεταχειριστήκατε πάντα με τόση αγάπη και σεβασμό. Οι μεγάλες στιγμές που ζήσαμε στο Καραϊσκάκη θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου.
Και, πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ, Ολυμπιακέ, που μας έδωσες την ευκαιρία να έρθουμε στην Ελλάδα και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Μας έκανες να μεγαλώσουμε πάρα πολύ, τόσο ως ζευγάρι όσο και ως γονείς. Και ειδικά για όλα όσα σήμαινε αυτό το στάδιο για την κόρη μας, που μεγάλωσε εδώ από το πρώτο λεπτό. Η Ελλάδα θα είναι πάντα ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας της και, φυσικά, της δικής μας.
Δεν μακρηγορώ άλλο. ΚΑΝΕΙΣ δεν θα μου αφαιρέσει ποτέ τον ενθουσιασμό και την όρεξη να παίζω ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα