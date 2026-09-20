Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Μπέος: Πέναλτι-«μαϊμού» ο Γιόβιτς - Θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για Τζήλο, Πολυχρόνη, παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό, βίντεο
Μπέος: Πέναλτι-«μαϊμού» ο Γιόβιτς - Θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για Τζήλο, Πολυχρόνη, παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό, βίντεο
Ο Αχιλλέας Μπέος σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ προανήγγειλε πως θα προχωρήσει σε καταγγελία στον εισαγγελέα - Τι είπε για τον Μπρινιόλι και τον Γιόβιτς
Πέρα από τις αναρτήσεις που έκανε στα social media ο Αχιλλέας Μπέος παραχώρησε και δηλώσεις στη μικτή ζώνη μετά το τέλος του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ.
Ο δήμαρχος του Βόλου δήλωσε ακόμα ότι ο Λούκα Γιόβιτς πήρε πέναλτι μαϊμού.
Δείτε ΕΔΩ όλες τις δηλώσεις
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος
«Να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Πήγα να πάρω τον γιο μου, γιατί είναι σε έξαλλη κατάσταση, είναι και μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το πιστεύει. Έγινε η σφαγή των αμνών σήμερα και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι. Επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί μου από πίσω. Ντροπή του!
Οι κάμερες να δείξουν το περιστατικό. Κακώς έγινε όλο το περιστατικό, αλλά έπρεπε να προστατεύσω κι εγώ το παιδί μου. Από εκεί και πέρα, να κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας για το ποιος πρέπει να τιμωρηθεί.
Για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που πληθαίνουν στην πατρίδα μας, που εκπροσωπούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο μεγάλο διπλό της ΑΕΚ.
Κάνω καταγγελία. Αύριο θα κάνω αναφορά στον Εισαγγελέα και οφείλει να το ψάξει, αν είχε συμμετοχή ο Τζήλος και ο Πολυχρόνης. Μέχρι να απαντηθεί αυτό, ο Λανουά, ένα καινούργιο μπουμπούκι που ήρθε εδώ, να τους θέσει στο περιθώριο. Αυτοί συμμετείχαν στο διπλό σήμερα και στην αλλοίωση του αποτελέσματος.
Αυτά τα πέναλτι τα δίνανε στη δεκαετία του ’90 και του ’00, σε βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Σήμερα ο Γιόβιτς φόρεσε τη μάσκα της Αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού.
Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Είναι ντροπή, ντροπή και ντροπή.
Δείξτε τη φάση. Αν υπάρχει πέναλτι, δεν ξαναμπαίνω στα γήπεδα. Δεν ξαναπάω στα γήπεδα, αν κάποιος πει ότι αυτό είναι πέναλτι.»
Ο δήμαρχος του Βόλου δήλωσε ακόμα ότι ο Λούκα Γιόβιτς πήρε πέναλτι μαϊμού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε ΕΔΩ όλες τις δηλώσεις
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος
«Να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Πήγα να πάρω τον γιο μου, γιατί είναι σε έξαλλη κατάσταση, είναι και μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το πιστεύει. Έγινε η σφαγή των αμνών σήμερα και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι. Επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί μου από πίσω. Ντροπή του!
Οι κάμερες να δείξουν το περιστατικό. Κακώς έγινε όλο το περιστατικό, αλλά έπρεπε να προστατεύσω κι εγώ το παιδί μου. Από εκεί και πέρα, να κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας για το ποιος πρέπει να τιμωρηθεί.
Για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που πληθαίνουν στην πατρίδα μας, που εκπροσωπούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο μεγάλο διπλό της ΑΕΚ.
Κάνω καταγγελία. Αύριο θα κάνω αναφορά στον Εισαγγελέα και οφείλει να το ψάξει, αν είχε συμμετοχή ο Τζήλος και ο Πολυχρόνης. Μέχρι να απαντηθεί αυτό, ο Λανουά, ένα καινούργιο μπουμπούκι που ήρθε εδώ, να τους θέσει στο περιθώριο. Αυτοί συμμετείχαν στο διπλό σήμερα και στην αλλοίωση του αποτελέσματος.
Αυτά τα πέναλτι τα δίνανε στη δεκαετία του ’90 και του ’00, σε βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Σήμερα ο Γιόβιτς φόρεσε τη μάσκα της Αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού.
Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Είναι ντροπή, ντροπή και ντροπή.
Δείξτε τη φάση. Αν υπάρχει πέναλτι, δεν ξαναμπαίνω στα γήπεδα. Δεν ξαναπάω στα γήπεδα, αν κάποιος πει ότι αυτό είναι πέναλτι.»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα