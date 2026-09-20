Μπέος: Πέναλτι-«μαϊμού» ο Γιόβιτς - Θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για Τζήλο, Πολυχρόνη, παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό, βίντεο

Ο Αχιλλέας Μπέος σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ προανήγγειλε πως θα προχωρήσει σε καταγγελία στον εισαγγελέα - Τι είπε για τον Μπρινιόλι και τον Γιόβιτς