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Λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Σέλτικ πήρε φωτιά έξω από το γήπεδο, δείτε βίντεο
Λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Σέλτικ πήρε φωτιά έξω από το γήπεδο, δείτε βίντεο
Λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι με τη Ρείντζερς, πούλμαν που μετέφερε φίλους της Σέλτικ πήρε φωτιά με τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν γρήγορα και να σβήνουν την φωτιά, ενώ ο κόσμος που βρισκόταν μέσα εκκένωσε έγκαιρα το όχημα
Η Ρέιντζερς ήταν η μεγάλη νικήτρια στο παραδοσιακό ντέρμπι της Σκωτίας, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Σέλτικ με 1-0. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε στο 32ο λεπτό ο Ναντέρι.
Συγκεκριμένα λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν οι φίλοι των «πρασίνων» τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να ξεκινά από το πίσω μέρος του πούλμαν.
Ευτυχώς κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έχασε τη ζωή του, αφού αποχώρησαν άμεσα από το σημείο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν εγκαίρως στο σημείο σβήνοντας τη φωτιά που είχε ξεσπάσει.
Μ' αυτήν τη νίκη η Ρέιντζερς ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και μείωσε τη διαφορά από τη Σέλτικ στους δύο πόντους. Σα να μην έφτανε αυτό μερίδα φίλων της Σέλτικ λίγο έλειψε να χάσουν τη ζωή τους.
CSC bus on fire here on the Clyde Gateway pic.twitter.com/TDDyDo7cy8— MichaelCeltic1888 (@MccahillMi9674) September 20, 2026
Συγκεκριμένα λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν οι φίλοι των «πρασίνων» τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να ξεκινά από το πίσω μέρος του πούλμαν.
Ευτυχώς κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έχασε τη ζωή του, αφού αποχώρησαν άμεσα από το σημείο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν εγκαίρως στο σημείο σβήνοντας τη φωτιά που είχε ξεσπάσει.
🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A bus carrying dozens of Celtic supporters CAUGHT FIRE near Celtic Park shortly after today’s Old Firm clash against Rangers.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 20, 2026
Nobody got injured. pic.twitter.com/nF0KCGknZ4
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