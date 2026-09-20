Λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Σέλτικ πήρε φωτιά έξω από το γήπεδο, δείτε βίντεο

Λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι με τη Ρείντζερς, πούλμαν που μετέφερε φίλους της Σέλτικ πήρε φωτιά με τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν γρήγορα και να σβήνουν την φωτιά, ενώ ο κόσμος που βρισκόταν μέσα εκκένωσε έγκαιρα το όχημα