Λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Σέλτικ πήρε φωτιά έξω από το γήπεδο, δείτε βίντεο
SPORTS
Ρέιντζερς Σέλτικ Φωτιά Λεωφορείο

Λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Σέλτικ πήρε φωτιά έξω από το γήπεδο, δείτε βίντεο

Λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι με τη Ρείντζερς, πούλμαν που μετέφερε φίλους της Σέλτικ πήρε φωτιά με τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν γρήγορα και να σβήνουν την φωτιά, ενώ ο κόσμος που βρισκόταν μέσα εκκένωσε έγκαιρα το όχημα

Λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Σέλτικ πήρε φωτιά έξω από το γήπεδο, δείτε βίντεο
Η Ρέιντζερς ήταν η μεγάλη νικήτρια στο παραδοσιακό ντέρμπι της Σκωτίας, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Σέλτικ με 1-0. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε στο 32ο λεπτό ο Ναντέρι.

Μ' αυτήν τη νίκη η Ρέιντζερς ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και μείωσε τη διαφορά από τη Σέλτικ στους δύο πόντους.  Σα να μην έφτανε αυτό μερίδα φίλων της Σέλτικ λίγο έλειψε να χάσουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν οι φίλοι των «πρασίνων» τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να ξεκινά από το πίσω μέρος του πούλμαν.

Ευτυχώς κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έχασε τη ζωή του, αφού αποχώρησαν άμεσα από το σημείο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν εγκαίρως στο σημείο σβήνοντας τη φωτιά που είχε ξεσπάσει.

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης