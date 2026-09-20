Από την Αθήνα στο Μιλάνο η Σαμπαλένκα: Βρέθηκε στο Σαν Σίρο και πήρε δώρο φανέλα της Μίλαν, δείτε βίντεο
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Αρίνα Σαμπαλένκα Μίλαν Serie A Λέτσε

Από την Αθήνα στο Μιλάνο η Σαμπαλένκα: Βρέθηκε στο Σαν Σίρο και πήρε δώρο φανέλα της Μίλαν, δείτε βίντεο

Η διοίκηση της Μίλαν τίμησε την σπουδαία τενίστρια στο περιθώριο του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Λέτσε

Από την Αθήνα στο Μιλάνο η Σαμπαλένκα: Βρέθηκε στο Σαν Σίρο και πήρε δώρο φανέλα της Μίλαν, δείτε βίντεο
Μετά την παρουσία της στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Γλυφάδα, η Αρίνα Σαμπαλένκα εθεάθη στο Μιλάνο, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα των «ροσονέρι» απέναντι στη Λέτσε για την πέμπτη αγωνιστική της Serie A.

Στο περιθώριο της αναμέτρησης η διοίκηση της Μίλαν υποδέχθηκε την Λευκορωσίδα τενίστρια στο «Σαν Σίρο» και μάλιστα την τίμησε, με αφορμή όλα όσα έχει προσφέρει στο παγκόσμιο τένις. Οι άνθρωποι της Μίλαν της έδωσαν μία φανέλα του  συλλόγου, όπου αναγράφεται το όνομά της με το νούμερο ένα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαμπαλένκα συνδέεται με την ιταλική πόλη καθώς αποτελεί παγκόσμια πρέσβειρα του οίκου μόδας Gucci και είχε εμφανιστεί στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου. Επιπλέον, είναι πρέσβειρα της αεροπορικής εταιρείας Emirates, η οποία αποτελεί τον κεντρικό χορηγό στη φανέλα της Μίλαν.



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