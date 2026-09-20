Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Κόντης: Μπράβο στον Αθανασίου για το πολύ όμορφο γκολ, ήταν πιο πεινασμένος ο Αστέρας
Κόντης: Μπράβο στον Αθανασίου για το πολύ όμορφο γκολ, ήταν πιο πεινασμένος ο Αστέρας
Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για το γκολ του Νίκου Αθανασίου στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και στάθηκε στο πάθος που έδειξε η ομάδα του για να ανατρέψει την κατάσταση
Με ένα καταπληκτικό γκολ του Νίκου Αθανασίου στις καθυστερήσεις ο ΟΦΗ κατάφερε και απέφυγε την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης και πήρε το βαθμό. Ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στο τέρμα που σημείωσε ο αριστερός μπακ της ομάδας του, αλλά και στο πάθος που είχαν οι παίκτες του.
Αναλυτικά ο Χρήστος Κόντης δήλωσε:
Για το γκολ του Αθανασίου: «Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και μπράβο στην ομάδα που πάλεψε ως το φινάλε να το γυρίσει. Παλέψαμε απέναντι σε δικά μας λάθη, απέναντι σε μια ομάδα που είχε έναν βαθμό και μπράβο στον Αστέρα για την προσπάθεια».
Για τον Αστέρα: «Καμιά φορά ο “πεινασμένος” έχει περισσότερη ενέργεια. Δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, βιαζόμασταν και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ένας βαθμός είναι σημαντικός για εμάς.»
Αναλυτικά ο Χρήστος Κόντης δήλωσε:
Για το γκολ του Αθανασίου: «Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και μπράβο στην ομάδα που πάλεψε ως το φινάλε να το γυρίσει. Παλέψαμε απέναντι σε δικά μας λάθη, απέναντι σε μια ομάδα που είχε έναν βαθμό και μπράβο στον Αστέρα για την προσπάθεια».
Για τον Αστέρα: «Καμιά φορά ο “πεινασμένος” έχει περισσότερη ενέργεια. Δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, βιαζόμασταν και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ένας βαθμός είναι σημαντικός για εμάς.»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα