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59ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Στις 27 Αυγούστου ανοίγουν πανιά τα μεγάλα ονόματα
59ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Στις 27 Αυγούστου ανοίγουν πανιά τα μεγάλα ονόματα
Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και 16 πληρώματα στη γραμμή εκκίνησης – Η πρώτη απαιτητική διαδρομή των 72 ναυτικών μιλίων από τη Βουλιαγμένη έως τη Χώρα της Άνδρου
Με 16 συμμετοχές, ισχυρά ονόματα της ελληνικής ιστιοπλοΐας και μία από τις πλέον απαιτητικές διαδρομές του Αιγαίου, ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» σηκώνει πανιά την Πέμπτη 27 Αυγούστου.
Στη γραμμή εκκίνησης θα βρεθούν ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές, καθώς και ορισμένα από τα καλύτερα ελληνικά αγωνιστικά ιστιοφόρα, σε μια διοργάνωση που έχει συμπληρώσει σχεδόν έξι δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική αγωνιστική ιστιοπλοΐα.
Η εκκίνηση θα δοθεί από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, με τα πληρώματα να καλούνται στην πρώτη ιστιοδρομία να διανύσουν 72 ναυτικά μίλια μέχρι τη Χώρα της Άνδρου. Πρόκειται για μία διαδρομή στην ανοικτή θάλασσα του Αιγαίου, όπου οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα μελτέμια μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας.
Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζει το «Velos Eurobank Private Banking» των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή, ενώ η παρουσία έμπειρων πληρωμάτων αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό.
Ο αγώνας, τον οποίο συνδιοργανώνουν ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, δεν περιορίζεται στην κλασική διαδρομή προς το νησί. Μετά τον τερματισμό στη Χώρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράκτια ιστιοδρομία, ενώ το αγωνιστικό σκέλος θα ολοκληρωθεί με την κούρσα Χώρα – Δύσβατο.
Η φετινή διοργάνωση έχει και έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς είναι η πρώτη μετά την απώλεια του Χριστόφορου Στράτου, ο οποίος είχε συνδεθεί στενά με τον θεσμό. Στη μνήμη του καθιερώνεται από φέτος μαθητεία για νέους ιστιοπλόους έως 25 ετών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στον αγώνα.
«Εφέτος, θα μας λείψει ο Χριστόφορος Στράτος, ο οποίος υπήρξε στυλοβάτης και τον απωλέσαμε άκαιρα», ανέφερε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδων Ταμβακάκης, επισημαίνοντας ότι τα προγνωστικά δείχνουν καλές συνθήκες για ιστιοπλοΐα. Όπως σημείωσε, και φέτος η πανσέληνος θα συνοδεύσει τα πληρώματα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση του αγώνα με την Άνδρο έδωσε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος Γιώργος Προκοπίου. «Η συνδιοργάνωση αυτή δεν είναι τυπική· είναι ο λόγος για τον οποίο ο αγώνας έχει ρίζες στο νησί και όχι απλώς τερματισμό σε αυτό», υπογράμμισε, συνδέοντας τη διοργάνωση με τη μακρά ναυτική παράδοση της Άνδρου.
Naming Partner του αγώνα είναι η Eurobank, ενώ το Group Private Banking συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός για ένατη συνεχή χρονιά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Group Private Banking Γιώργο Ερτζάν, η στήριξη της διοργάνωσης συνδέεται με τη διάρκεια και τη διεθνή παρουσία ενός θεσμού που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ελληνική ιστιοπλοΐα.
Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει παράλληλα με την έναρξη του Generation Forward, της νέας πρωτοβουλίας του Group Private Banking με επίκεντρο τη διαγενεακή συνέχεια.
Πέρα από το αγωνιστικό πρόγραμμα, στην Άνδρο θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ενώ η Porsche, ως αργυρός χορηγός, προγραμματίζει την πρώτη παρουσίαση της ηλεκτρικής Cayenne.
Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά την πρώτη του διοργάνωση, ο Αγώνας της Άνδρου παραμένει ένα από τα σταθερότερα ραντεβού της ελληνικής ιστιοπλοΐας, συνδέοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα της ανοικτής θάλασσας με τη ναυτική παράδοση ενός από τα ιστορικότερα ναυτικά νησιά της χώρας.
Στη γραμμή εκκίνησης θα βρεθούν ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές, καθώς και ορισμένα από τα καλύτερα ελληνικά αγωνιστικά ιστιοφόρα, σε μια διοργάνωση που έχει συμπληρώσει σχεδόν έξι δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική αγωνιστική ιστιοπλοΐα.
Η εκκίνηση θα δοθεί από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, με τα πληρώματα να καλούνται στην πρώτη ιστιοδρομία να διανύσουν 72 ναυτικά μίλια μέχρι τη Χώρα της Άνδρου. Πρόκειται για μία διαδρομή στην ανοικτή θάλασσα του Αιγαίου, όπου οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα μελτέμια μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας.
Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζει το «Velos Eurobank Private Banking» των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή, ενώ η παρουσία έμπειρων πληρωμάτων αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό.
Ο αγώνας, τον οποίο συνδιοργανώνουν ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, δεν περιορίζεται στην κλασική διαδρομή προς το νησί. Μετά τον τερματισμό στη Χώρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράκτια ιστιοδρομία, ενώ το αγωνιστικό σκέλος θα ολοκληρωθεί με την κούρσα Χώρα – Δύσβατο.
Η φετινή διοργάνωση έχει και έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς είναι η πρώτη μετά την απώλεια του Χριστόφορου Στράτου, ο οποίος είχε συνδεθεί στενά με τον θεσμό. Στη μνήμη του καθιερώνεται από φέτος μαθητεία για νέους ιστιοπλόους έως 25 ετών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στον αγώνα.
«Εφέτος, θα μας λείψει ο Χριστόφορος Στράτος, ο οποίος υπήρξε στυλοβάτης και τον απωλέσαμε άκαιρα», ανέφερε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδων Ταμβακάκης, επισημαίνοντας ότι τα προγνωστικά δείχνουν καλές συνθήκες για ιστιοπλοΐα. Όπως σημείωσε, και φέτος η πανσέληνος θα συνοδεύσει τα πληρώματα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση του αγώνα με την Άνδρο έδωσε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος Γιώργος Προκοπίου. «Η συνδιοργάνωση αυτή δεν είναι τυπική· είναι ο λόγος για τον οποίο ο αγώνας έχει ρίζες στο νησί και όχι απλώς τερματισμό σε αυτό», υπογράμμισε, συνδέοντας τη διοργάνωση με τη μακρά ναυτική παράδοση της Άνδρου.
Naming Partner του αγώνα είναι η Eurobank, ενώ το Group Private Banking συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός για ένατη συνεχή χρονιά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Group Private Banking Γιώργο Ερτζάν, η στήριξη της διοργάνωσης συνδέεται με τη διάρκεια και τη διεθνή παρουσία ενός θεσμού που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ελληνική ιστιοπλοΐα.
Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει παράλληλα με την έναρξη του Generation Forward, της νέας πρωτοβουλίας του Group Private Banking με επίκεντρο τη διαγενεακή συνέχεια.
Πέρα από το αγωνιστικό πρόγραμμα, στην Άνδρο θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ενώ η Porsche, ως αργυρός χορηγός, προγραμματίζει την πρώτη παρουσίαση της ηλεκτρικής Cayenne.
Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά την πρώτη του διοργάνωση, ο Αγώνας της Άνδρου παραμένει ένα από τα σταθερότερα ραντεβού της ελληνικής ιστιοπλοΐας, συνδέοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα της ανοικτής θάλασσας με τη ναυτική παράδοση ενός από τα ιστορικότερα ναυτικά νησιά της χώρας.
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