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Βινίσιους, Μπαπέ και Κονατέ «έκρυψαν» το μήνυμα για τη Θέουτα στον αγώνα της Ρεάλ με την Έλτσε, δείτε βίντεο
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ Βινίσιους Τζούνιορ Ιμπραΐμα Κονατέ Θέουτα

Βινίσιους, Μπαπέ και Κονατέ «έκρυψαν» το μήνυμα για τη Θέουτα στον αγώνα της Ρεάλ με την Έλτσε, δείτε βίντεο

Οι τρεις ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκαν με τις μπλούζες διπλωμένες στη μέση, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται ξεκάθαρα το μήνυμα «todos somos caballas» (μτφ. όλοι είμαστε από τη Θέουτα)

Βινίσιους, Μπαπέ και Κονατέ «έκρυψαν» το μήνυμα για τη Θέουτα στον αγώνα της Ρεάλ με την Έλτσε, δείτε βίντεο
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Μπλούζες με μήνυμα στήριξης προς τη Θέουτα φόρεσαν οι ποδοσφαιριστές της Έλτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης όταν μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο το βράδυ της Τρίτης.

Εντούτοις τρεις παίκτες της «Βασίλισσας» απέφυγαν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Ο λόγος για τους Βινίσιους Ζούνιορ, Κιλιάν Εμπαπέ και Ιμπραχίμα Κονατέ, οι οποίοι εμφανίστηκαν με τις μπλούζες διπλωμένες στη μέση, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται ξεκάθαρα το μήνυμα «todos somos caballas» (μτφ. όλοι είμαστε από τη Θέουτα).



Οι τρεις σταρ εθεάθησαν, μάλιστα, να βγάζουν αμέσως τις μπλούζες, πριν χαιρετήσουν τους αντιπάλους τους.

Η ισπανική πόλη Θέουτα, που βρίσκεται επί αφρικανικού εδάφους, έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες πεδίο μεταναστευτικής κρίσης, με χιλιάδες μετανάστες να εισέρχονται στην περιοχή το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή: gazzetta.gr
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