Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Βινίσιους, Μπαπέ και Κονατέ «έκρυψαν» το μήνυμα για τη Θέουτα στον αγώνα της Ρεάλ με την Έλτσε, δείτε βίντεο
Βινίσιους, Μπαπέ και Κονατέ «έκρυψαν» το μήνυμα για τη Θέουτα στον αγώνα της Ρεάλ με την Έλτσε, δείτε βίντεο
Οι τρεις ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκαν με τις μπλούζες διπλωμένες στη μέση, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται ξεκάθαρα το μήνυμα «todos somos caballas» (μτφ. όλοι είμαστε από τη Θέουτα)
Μπλούζες με μήνυμα στήριξης προς τη Θέουτα φόρεσαν οι ποδοσφαιριστές της Έλτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης όταν μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο το βράδυ της Τρίτης.
Εντούτοις τρεις παίκτες της «Βασίλισσας» απέφυγαν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.
Ο λόγος για τους Βινίσιους Ζούνιορ, Κιλιάν Εμπαπέ και Ιμπραχίμα Κονατέ, οι οποίοι εμφανίστηκαν με τις μπλούζες διπλωμένες στη μέση, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται ξεκάθαρα το μήνυμα «todos somos caballas» (μτφ. όλοι είμαστε από τη Θέουτα).
Οι τρεις σταρ εθεάθησαν, μάλιστα, να βγάζουν αμέσως τις μπλούζες, πριν χαιρετήσουν τους αντιπάλους τους.
Η ισπανική πόλη Θέουτα, που βρίσκεται επί αφρικανικού εδάφους, έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες πεδίο μεταναστευτικής κρίσης, με χιλιάδες μετανάστες να εισέρχονται στην περιοχή το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Πηγή: gazzetta.gr
Εντούτοις τρεις παίκτες της «Βασίλισσας» απέφυγαν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.
Ο λόγος για τους Βινίσιους Ζούνιορ, Κιλιάν Εμπαπέ και Ιμπραχίμα Κονατέ, οι οποίοι εμφανίστηκαν με τις μπλούζες διπλωμένες στη μέση, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται ξεκάθαρα το μήνυμα «todos somos caballas» (μτφ. όλοι είμαστε από τη Θέουτα).
👉 Vinicius, Mbappé y Konaté no enseñan el mensaje de ánimo a Ceuta.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026
👉 Ambos futbolistas se colocaron mal la camiseta sin que se vea el 'Todos somos Caballas'. pic.twitter.com/XkrhUDS8XQ
Οι τρεις σταρ εθεάθησαν, μάλιστα, να βγάζουν αμέσως τις μπλούζες, πριν χαιρετήσουν τους αντιπάλους τους.
Η ισπανική πόλη Θέουτα, που βρίσκεται επί αφρικανικού εδάφους, έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες πεδίο μεταναστευτικής κρίσης, με χιλιάδες μετανάστες να εισέρχονται στην περιοχή το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Πηγή: gazzetta.gr
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