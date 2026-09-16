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O Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλμάντζι, «καλώς όρισες στον Θρύλο»
SPORTS
Ολυμπιακός Μάριους Μουαντιλμάντζι

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλμάντζι, «καλώς όρισες στον Θρύλο»

Ο 28χρονος επιθετικός από το Τσαντ αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλμάντζι, «καλώς όρισες στον Θρύλο»
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Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Μάριους Μουαντιλμάντζι, ο οποίος αποτελεί και την τελευταία προσθήκη των Πειραιωτών.

O Μουαντιλμάντζι θα είναι ο αντικαταστάτης του τραυματία Αγιούμπ Ελ Κααμπί και θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατ. ευρώ.

Ο 28χρονος επιθετικός άφησε τη Σαμσουνσπόρ μετά από τρία χρόνια παρουσίας προκειμένου να μετακομίσει στον Πειραιά και οι «ερυθρόλευκοι» πρόλαβαν να τον κάνουν δικό τους πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα.

Ο 28χρονος από το Τσαντ με την φανέλα της Σαμσουνσπόρ είχε 119 εμφανίσεις με 44 γκολ και 13 ασίστ. Είναι 26 φορές διεθνής με το Τσαντ. Πέρσι είχε φουλ παραγωγική σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια (8 εξ αυτών στο Conference League).



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Marius Mouandilmadji.

Γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 1998, ο διεθνής ποδοσφαιριστής από το Τσαντ αγωνιζόταν στην Samsunspor, με τη φανέλα της οποίας από το 2023 έκανε 119 συμμετοχές, έχοντας 44 γκολ και 13 ασίστ.

Κλείσιμο
Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 πέτυχε 23 γκολ σε 52 ματς, εκ των οποίων τα δέκα στην τουρκική Super Lig και τα οκτώ στο Conference League, ενώ εφέτος σκόραρε μία φορά σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος της Samsunspor.

Προτού συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, έπαιξε στο Βέλγιο για λογαριασμό της RFC Seraing (62 συμμετοχές, 14 γκολ, 3 ασίστ), αλλά και στην Πορτογαλία σε Porto και Desportivo Aves.

Ο νέος κυνηγός της ομάδας μας είναι 26 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσαντ και έχει σημειώσει τέσσερα γκολ.

Marius, καλώς όρισες στον Θρύλο!
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