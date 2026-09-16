Η Χάλι Μπέρι αποθέωσε τη Ζεντάγια για την εμφάνισή της στα Emmy, που ήταν εμπνευσμένη από δικό της look το 2002

Σε δεύτερο Instagram Story, η Μπέρι κοινοποίησε συνέντευξη του «Refinery29» με τον Ρόουτς, στην οποία εκείνος επιβεβαίωσε ότι η εμφάνιση της Μπέρι αποτέλεσε έμπνευση για το look της Ζεντάγια. «Έκλεψε την παράσταση», έγραψε η ηθοποιός.Η Χάλι Μπέρι ολοκλήρωσε τη δημόσια εκδήλωση του θαυμασμού της κοινοποιώντας ένα απόσπασμα από την εμφάνισή της στο «The Drew Barrymore Show», όπου είχε δηλώσει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να υποδυθεί τη μητέρα της Ζεντάγια.: Reuters / Getty Images / Ideal Image