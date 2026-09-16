Η Χάλι Μπέρι αποθέωσε τη Ζεντάγια για την εμφάνισή της στα Emmy, που ήταν εμπνευσμένη από δικό της look το 2002
Η Χάλι Μπέρι αποθέωσε τη Ζεντάγια για την εμφάνισή της στα Emmy, που ήταν εμπνευσμένη από δικό της look το 2002
Η 30χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα λαμπερό φόρεμα και pixie κούρεμα
Τον θαυμασμό της για τη Ζεντάγια εξέφρασε δημόσια η Χάλι Μπέρι, καθώς η 30χρονη ηθοποιός έκανε μία εμφάνιση στα Emmy 2026 που θύμισε στο look της συναδέλφου της πριν από 24 χρόνια.
Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η Ζεντάγια έδωσε το «παρών» στην 78η τελετή απονομής, ποζάροντας στο μπλε χαλί με μία ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη δημιουργία του οίκου Prada: ημιδιάφανη τουαλέτα καλυμμένη με κρύσταλλα και κεντήματα. Το look της ολοκληρώθηκε με κοσμήματα, ενώ ξεχώρισε και το pixie κούρεμά της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή της
Η ηθοποιός έκανε μία ενδυματολογική επιλογή, που έμοιαζε ιδιαίτερα στην εμφάνιση της Μπέρι στην πρεμιέρα της ταινίας «Die Another Day» το 2002. Η Χάλι Μπέρι αντέδρασε στην κίνηση αυτή μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από Stories. Η φωτογραφία της Χάλι Μπέρι από το 2002, έδειχνε την ηθοποιό με το δικό της pixie κούρεμα, φορώντας ένα αστραφτερό και ημιδιάφανο μίνι φόρεμα της Collette Dinnigan.
Η Μπέρι κοινοποίησε αρχικά ένα story του στυλίστα Λο Ρόουτς, στο οποίο υπήρχαν δίπλα-δίπλα φωτογραφίες της Ζεντάγια και της ίδιας, τις οποίες είχε δημοσιεύσει αρχικά το «The Zoe Report». Η ηθοποιός πρόσθεσε μια καρδιά κάτω από τις φωτογραφίες και έκανε tag τόσο τον Ρόουτς όσο και τη Ζεντάγια.
Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η Ζεντάγια έδωσε το «παρών» στην 78η τελετή απονομής, ποζάροντας στο μπλε χαλί με μία ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη δημιουργία του οίκου Prada: ημιδιάφανη τουαλέτα καλυμμένη με κρύσταλλα και κεντήματα. Το look της ολοκληρώθηκε με κοσμήματα, ενώ ξεχώρισε και το pixie κούρεμά της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή της
Η ηθοποιός έκανε μία ενδυματολογική επιλογή, που έμοιαζε ιδιαίτερα στην εμφάνιση της Μπέρι στην πρεμιέρα της ταινίας «Die Another Day» το 2002. Η Χάλι Μπέρι αντέδρασε στην κίνηση αυτή μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από Stories. Η φωτογραφία της Χάλι Μπέρι από το 2002, έδειχνε την ηθοποιό με το δικό της pixie κούρεμα, φορώντας ένα αστραφτερό και ημιδιάφανο μίνι φόρεμα της Collette Dinnigan.
Η Μπέρι κοινοποίησε αρχικά ένα story του στυλίστα Λο Ρόουτς, στο οποίο υπήρχαν δίπλα-δίπλα φωτογραφίες της Ζεντάγια και της ίδιας, τις οποίες είχε δημοσιεύσει αρχικά το «The Zoe Report». Η ηθοποιός πρόσθεσε μια καρδιά κάτω από τις φωτογραφίες και έκανε tag τόσο τον Ρόουτς όσο και τη Ζεντάγια.
Σε δεύτερο Instagram Story, η Μπέρι κοινοποίησε συνέντευξη του «Refinery29» με τον Ρόουτς, στην οποία εκείνος επιβεβαίωσε ότι η εμφάνιση της Μπέρι αποτέλεσε έμπνευση για το look της Ζεντάγια. «Έκλεψε την παράσταση», έγραψε η ηθοποιός.
Η Χάλι Μπέρι ολοκλήρωσε τη δημόσια εκδήλωση του θαυμασμού της κοινοποιώντας ένα απόσπασμα από την εμφάνισή της στο «The Drew Barrymore Show», όπου είχε δηλώσει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να υποδυθεί τη μητέρα της Ζεντάγια.
Φωτογραφίες: Reuters / Getty Images / Ideal Image
Η Χάλι Μπέρι ολοκλήρωσε τη δημόσια εκδήλωση του θαυμασμού της κοινοποιώντας ένα απόσπασμα από την εμφάνισή της στο «The Drew Barrymore Show», όπου είχε δηλώσει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να υποδυθεί τη μητέρα της Ζεντάγια.
Φωτογραφίες: Reuters / Getty Images / Ideal Image
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