Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Βροχές σήμερα και άνεμοι έως 7 μποφόρ, πότε επιστρέφουν τα 30άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Βροχές σήμερα και άνεμοι έως 7 μποφόρ, πότε επιστρέφουν τα 30άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Τοπικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές, μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Βελτίωση από την Παρασκευή και αισθητή άνοδος το Σαββατοκύριακο
Το βαρομετρικό χαμηλό που επιμένει από χθες ανοιχτά της Κρήτης διατηρεί τον καιρό άστατο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νησί, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.
Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και χρειάζεται προσοχή, καθώς σε ευάλωτες περιοχές υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και πιο περιορισμένα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, με εξαίρεση τη Θράκη και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ιονίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ανατολικοί έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ασθενείς βροχές, κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς.
Την Πέμπτη οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.
Το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα είναι λίγες και περιορισμένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς.
Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και χρειάζεται προσοχή, καθώς σε ευάλωτες περιοχές υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και πιο περιορισμένα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, με εξαίρεση τη Θράκη και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ιονίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ανατολικοί έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ασθενείς βροχές, κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς.
Την Πέμπτη οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.
Το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα είναι λίγες και περιορισμένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς.
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