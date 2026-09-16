Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στην Γιαγκελόνια
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στην Γιαγκελόνια
Η ημέρα περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και μεγάλες ευρωπαϊκές μονομαχίες
Η μεγάλη βραδινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Γιαγκελόνια δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την πολωνική ομάδα στις 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League.
Νωρίτερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά (17:45), ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στον Ατρόμητο (20:00) και ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό (16:45).
Στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι μεγάλες αναμετρήσεις του Europa League, με τη Μίλαν να υποδέχεται την Μπενφίκα, τη Λεβερκούζεν να αντιμετωπίζει την Τσέλιε και την Άντερλεχτ να φιλοξενεί τη Λιόν.
Παράλληλα, από τη LaLiga το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.
16:45 Άρης - Μαρκό (Κύπελλο Ελλάδας) — ΣΚΑΪ Hybrid
17:45 Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδας) — ΣΚΑΪ
19:45 Ομόνοια - Θέλτα (UEFA Europa League) — Magenta Sport 5
19:45 Αραράτ - Σπάρτα Πράγας (UEFA Europa League) — Magenta Sport 6
20:00 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια - Σεβίλλη (LaLiga) — Magenta Sport 4 League
20:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Οσασούνα (LaLiga) — Magenta Sport 3 League
20:00 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (Κύπελλο Ελλάδας) — OPEN TV
22:00 Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια (UEFA Europa League) — ANT1, Magenta Sport 2
Νωρίτερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά (17:45), ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στον Ατρόμητο (20:00) και ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό (16:45).
Στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι μεγάλες αναμετρήσεις του Europa League, με τη Μίλαν να υποδέχεται την Μπενφίκα, τη Λεβερκούζεν να αντιμετωπίζει την Τσέλιε και την Άντερλεχτ να φιλοξενεί τη Λιόν.
Παράλληλα, από τη LaLiga το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:15:00 Νίκη Βόλου - Αστέρας (Κύπελλο Ελλάδας) — ΣΚΑΪ Hybrid
16:45 Άρης - Μαρκό (Κύπελλο Ελλάδας) — ΣΚΑΪ Hybrid
17:45 Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδας) — ΣΚΑΪ
19:45 Ομόνοια - Θέλτα (UEFA Europa League) — Magenta Sport 5
19:45 Αραράτ - Σπάρτα Πράγας (UEFA Europa League) — Magenta Sport 6
20:00 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια - Σεβίλλη (LaLiga) — Magenta Sport 4 League
20:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Οσασούνα (LaLiga) — Magenta Sport 3 League
20:00 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (Κύπελλο Ελλάδας) — OPEN TV
22:00 Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια (UEFA Europa League) — ANT1, Magenta Sport 2
22:00 Λεβερκούζεν - Τσέλιε (UEFA Europa League) — Magenta Sport 5
22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ (UEFA Europa League) — Magenta Sport 9
22:00 Στουρμ Γκρατς - Ρεν (UEFA Europa League) — Magenta Sport 8
22:00 Σάντερλαντ - Άλκμααρ (UEFA Europa League) — Magenta Sport 7
22:00 Άντερλεχτ - Λιόν (UEFA Europa League) — Magenta Sport 6
22:00 Μίλαν - Μπενφίκα (UEFA Europa League) — Magenta Sport 3
22:00 WTA 500 Γουαδαλαχάρα — Novasports 6HD
22:30 Λεβάντε - Μπιλμπάο (LaLiga) — Magenta Sport 4 League
22:30 Μπαρτσελόνα - Ρασίνγκ Σανταντέρ (LaLiga) — Magenta Sport 3 League
23:00 WTA 500 Γουαδαλαχάρα — Novasports 6HD
22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ (UEFA Europa League) — Magenta Sport 9
22:00 Στουρμ Γκρατς - Ρεν (UEFA Europa League) — Magenta Sport 8
22:00 Σάντερλαντ - Άλκμααρ (UEFA Europa League) — Magenta Sport 7
22:00 Άντερλεχτ - Λιόν (UEFA Europa League) — Magenta Sport 6
22:00 Μίλαν - Μπενφίκα (UEFA Europa League) — Magenta Sport 3
22:00 WTA 500 Γουαδαλαχάρα — Novasports 6HD
22:30 Λεβάντε - Μπιλμπάο (LaLiga) — Magenta Sport 4 League
22:30 Μπαρτσελόνα - Ρασίνγκ Σανταντέρ (LaLiga) — Magenta Sport 3 League
23:00 WTA 500 Γουαδαλαχάρα — Novasports 6HD
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