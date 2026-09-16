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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στην Γιαγκελόνια
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Αθλητικές μεταδόσεις Ολυμπιακός Europa League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στην Γιαγκελόνια

Η ημέρα περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και μεγάλες ευρωπαϊκές μονομαχίες

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στην Γιαγκελόνια
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Η μεγάλη βραδινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Γιαγκελόνια δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την πολωνική ομάδα στις 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League.

Νωρίτερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά (17:45), ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στον Ατρόμητο (20:00) και ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό (16:45).

Στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι μεγάλες αναμετρήσεις του Europa League, με τη Μίλαν να υποδέχεται την Μπενφίκα, τη Λεβερκούζεν να αντιμετωπίζει την Τσέλιε και την Άντερλεχτ να φιλοξενεί τη Λιόν.

Παράλληλα, από τη LaLiga το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

15:00 Νίκη Βόλου - Αστέρας (Κύπελλο Ελλάδας) — ΣΚΑΪ Hybrid
16:45 Άρης - Μαρκό (Κύπελλο Ελλάδας) — ΣΚΑΪ Hybrid
17:45 Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδας) — ΣΚΑΪ

19:45 Ομόνοια - Θέλτα (UEFA Europa League) — Magenta Sport 5
Κλείσιμο
19:45 Αραράτ - Σπάρτα Πράγας (UEFA Europa League) — Magenta Sport 6
20:00 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια - Σεβίλλη (LaLiga) — Magenta Sport 4 League
20:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Οσασούνα (LaLiga) — Magenta Sport 3 League

20:00 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (Κύπελλο Ελλάδας) — OPEN TV

22:00 Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια (UEFA Europa League) — ANT1, Magenta Sport 2
22:00 Λεβερκούζεν - Τσέλιε (UEFA Europa League) — Magenta Sport 5
22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ (UEFA Europa League) — Magenta Sport 9
22:00 Στουρμ Γκρατς - Ρεν (UEFA Europa League) — Magenta Sport 8
22:00 Σάντερλαντ - Άλκμααρ (UEFA Europa League) — Magenta Sport 7
22:00 Άντερλεχτ - Λιόν (UEFA Europa League) — Magenta Sport 6
22:00 Μίλαν - Μπενφίκα (UEFA Europa League) — Magenta Sport 3

22:00 WTA 500 Γουαδαλαχάρα — Novasports 6HD

22:30 Λεβάντε - Μπιλμπάο (LaLiga) — Magenta Sport 4 League
22:30 Μπαρτσελόνα - Ρασίνγκ Σανταντέρ (LaLiga) — Magenta Sport 3 League

23:00 WTA 500 Γουαδαλαχάρα — Novasports 6HD
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