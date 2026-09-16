Πλεύρης: Είχα διατηρήσει επαφή με τον Θεοδωρόπουλο μετά την περιπέτεια της υγείας μου, είναι παράλογο να ρωτήσεις «τι έγινε;» κάποιον που γνωρίζεις;

@protothema.gr 🎥«Τον κ. Θεοδωρόπουλο τον γνώρισα περνώντας την περιπέτεια της υγείας μου. Τον επισκέφθηκα μεταξύ άλλων, δεν μου πρότεινε κάποια θεραπεία γιατί οι τιμές του αίματός μου ήταν απαγορευτικές, μου πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή με σκευάσματα τελείως του εμπορίου και η θεραπεία έτυχε της έγκρισης και της γιατρού που με παρακολουθούσε» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Πλεύρης. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

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Σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα στην Αφρική για μεταφορά παράνομων μεταναστών

Στη γνωριμία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον έναν από τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε εκ νέου το πρωί της Τετάρτης ο Θάνος Πλεύρης γιατί, όπως είπε, «έχει αναπτυχθεί μια θεωρία συνωμοσίας επειδή κάναμε χαιρετισμό σε ένα συνέδριο που συμμετείχε, εγώ, ο Γιώργος Πατούλης και ο Βασίλης Κικίλιας».«Τον κ. Θεοδωρόπουλο τον γνώρισα περνώντας την περιπέτεια της υγείας μου. Τον επισκέφθηκα μεταξύ άλλων, δεν μου πρότεινε κάποια θεραπεία γιατί οι τιμές του αίματός μου ήταν απαγορευτικές, μου πρότεινε μια συγκεκριμένη διατροφή με σκευάσματα τελείως του εμπορίου και η θεραπεία έτυχε της έγκρισης και της γιατρού που με παρακολουθούσε» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Πλεύρης.Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι «διατήρησα μια επαφή μαζί του και όταν έγινε το συμβάν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - και προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν οι δύο γιατροί - σε χρονικό σημείο που είχε βγει η είδηση παντού για ιατρείο στο Κολωνάκι, έκανα κλήση στον γιατρό που τον γνώριζα, όπως θεωρώ ότι αυτονόητα θα έκανε κάποιος που γνωρίζει κάποιον, δεν το σήκωσε, μου γύρισε την κλήση και μου είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει».Στην ερώτηση, δε, των δημοσιογράφων τι θέλατε να πληροφορηθείτε, ο Θάνος Πλεύρης απάντησε «αν είχατε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζατε και ακούγατε ότι πέθανε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο του, είναι παράλογο να ρωτήσεις "τι έγινε;" έναν άνθρωπο που γνώριζες;».Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε ότι το κύριο μέτωπο πίεσης εντοπίζεται πλέον στον θαλάσσιο διάδρομο Λιβύης – Κρήτης, καθώς οι ροές στο Αιγαίο παραμένουν χαμηλές λόγω της συνεργασίας με την Τουρκία.Σχετικά με τη διαχείριση των ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε ότι η Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τρίτη χώρα στην Αφρική.Στόχος είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός του 2026, ώστε το εγχειρίδιο να καταστεί πλήρως λειτουργικό κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι επιστροφές με πτήσεις τσάρτερ, ιδιαίτερα προς το Μπαγκλαντές. Απαντώντας στις καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης σε δομές, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι όσοι απορρίπτονται δεν θα αφήνονται ελεύθεροι στην επικράτεια. Κατήγγειλε μάλιστα ότι ορισμένες καταστροφές σε υποδομές προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατούμενους, με την παρότρυνση ΜΚΟ, προκειμένου να εκβιάσουν την αποφυλάκισή τους.