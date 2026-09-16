Έρωτας στο Tinder, ΝΑΤΟ και υποψίες κατασκοπείας: Η γυναίκα που «έκαψε» Ισπανό αξιωματικό
Έρωτας στο Tinder, ΝΑΤΟ και υποψίες κατασκοπείας: Η γυναίκα που «έκαψε» Ισπανό αξιωματικό
Γνωρίστηκαν online και σε 15 ημέρες συγκατοικούσαν - Μια σχέση που ξεκίνησε σε εφαρμογή γνωριμιών προκάλεσε συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και έθεσε εκτός καθηκόντων τον αξιωματικό
Ο καιρός ήταν σχετικά μουντός την Τρίτη 26 Αυγούστου του 2025, όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε στην είσοδο της Νατοϊκής βάσης του Νόρθγουντ, μια από τις πιο σημαντικές εγκαταστάσεις του Βρετανικού στρατού και του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.
Ένα άτομο, εν προκειμένω Ισπανός αξιωματικός που υπηρετούσε μέχρι πρότινος στην συγκεκριμένη βάση ζήτησε να εισέλθει μαζί με άλλα δύο πρόσωπα, προκειμένου να γευματίσουν.
Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε μαζί του την κάρτα εισόδου του στην βάση την οποία ισχυρίστηκε ότι είχε χάσει, όμως η αλήθεια ήταν πολύ διαφορετική και συνέθετε ένα κατασκοπικό θρίλερ.
Στον Ισπανό υψηλόβαθμο αξιωματικό είχε ανασταλεί η διαβάθμιση ασφαλείας του από τις αρχές Ιουνίου του 2025 ενώ στις 19 του ίδιου μήνα, ανακλήθηκε και η άδεια πρόσβασης στην βάση του Νόρθγουντ.
Αυτό έγινε επειδή το συγκεκριμένο στέλεχος είχε συνάψει μέσω του Tinder ερωτική σχέση με γυναίκα που είχε γεννηθεί στην Σοβιετική Ρωσία, η οποία μπήκε στο μικροσκόπιο των ερευνών από τις μυστικές υπηρεσίες της Ισπανίας και την CIC (Civilian Intelligence Committee) του ΝΑΤΟ.
Η είσοδος δεν τους επετράπη ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία, η οποία δεν προχώρησε σε κάποια σύλληψη και τελικά ο αξιωματικός και η παρέα του αποχώρησαν.
Η εν λόγω είναι υπήκοος Βρετανίας και Πολωνίας ενώ έχει γεννηθεί στη Σοβιετική Ένωση και ο έρωτας της με τον Ισπανό μάλλον ήταν κεραυνοβόλος με βάση όσα ακολούθησαν .
Μόλις 15 μέρες μετά την γνωριμία τους η Γουάιτ, μετακόμισε στην κατοικία του αγαπημένου της ενώ λίγο αργότερα άνοιξαν και κοινό τραπεζικό λογαριασμό.
Σύμφωνα με την Βρετανική εφημερίδα σχεδίαζαν διακοπές, συζητούσαν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά και η σχέση τους γινόταν όλο και πιο δυνατή.
Ένα άτομο, εν προκειμένω Ισπανός αξιωματικός που υπηρετούσε μέχρι πρότινος στην συγκεκριμένη βάση ζήτησε να εισέλθει μαζί με άλλα δύο πρόσωπα, προκειμένου να γευματίσουν.
Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε μαζί του την κάρτα εισόδου του στην βάση την οποία ισχυρίστηκε ότι είχε χάσει, όμως η αλήθεια ήταν πολύ διαφορετική και συνέθετε ένα κατασκοπικό θρίλερ.
Στον Ισπανό υψηλόβαθμο αξιωματικό είχε ανασταλεί η διαβάθμιση ασφαλείας του από τις αρχές Ιουνίου του 2025 ενώ στις 19 του ίδιου μήνα, ανακλήθηκε και η άδεια πρόσβασης στην βάση του Νόρθγουντ.
Αυτό έγινε επειδή το συγκεκριμένο στέλεχος είχε συνάψει μέσω του Tinder ερωτική σχέση με γυναίκα που είχε γεννηθεί στην Σοβιετική Ρωσία, η οποία μπήκε στο μικροσκόπιο των ερευνών από τις μυστικές υπηρεσίες της Ισπανίας και την CIC (Civilian Intelligence Committee) του ΝΑΤΟ.
Η είσοδος δεν τους επετράπη ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία, η οποία δεν προχώρησε σε κάποια σύλληψη και τελικά ο αξιωματικός και η παρέα του αποχώρησαν.
Το Tinder, ο έρωτας και οι ανησυχίεςΤον Οκτώβριο του 2024 σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Telegraph, ο Ισπανός αξιωματικός και πατέρας δύο παιδιών ήταν διαζευγμένος λίγους μήνες, όταν μέσω της γνωστής εφαρμογής έγινε match με την 49χρονη Τζανίνα Γουάιτ.
Η εν λόγω είναι υπήκοος Βρετανίας και Πολωνίας ενώ έχει γεννηθεί στη Σοβιετική Ένωση και ο έρωτας της με τον Ισπανό μάλλον ήταν κεραυνοβόλος με βάση όσα ακολούθησαν .
Μόλις 15 μέρες μετά την γνωριμία τους η Γουάιτ, μετακόμισε στην κατοικία του αγαπημένου της ενώ λίγο αργότερα άνοιξαν και κοινό τραπεζικό λογαριασμό.
Σύμφωνα με την Βρετανική εφημερίδα σχεδίαζαν διακοπές, συζητούσαν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά και η σχέση τους γινόταν όλο και πιο δυνατή.
Όλα αυτά συμβαίνουν το χρονικό διάστημα που ο συγκεκριμένος αξιωματικός υπηρετούσε στην Συμμαχική Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ στην στρατιωτική βάση του Νόρθγουντ.
Πρόκειται για την βάση που συνεργάζεται με τις πολεμικές ναυτικές δυνάμεις όλων των χωρών του ΝΑΤΟ αλλά παρακολουθεί ταυτόχρονα τις κινήσεις των ρωσικών υποβρυχίων καθώς και τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου της Ρωσίας που τελούν υπό κυρώσεις.
Τα Χριστούγεννα του 2024 η Γουάιτ δίνει το παρόν σε εορταστική εκδήλωση μέσα στην βάση εισερχόμενη με άδεια επισκέπτη την οποία έχει κανονίσει ο σύντροφός της και συνοδεία.
Οι πρώτες ανησυχίες για το ποιόν της και το τι πραγματικά ήθελε από τον Ισπανό αξιωματικό υφίστανται τους πρώτους μήνες του 2025 όταν το CNI (Centro National de Inteligencia)-η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών-αρχίζει να την ερευνά.
Στον χορό θα εισέλθει άμεσα και η CIC του ΝΑΤΟ και οι εξελίξεις το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς είναι άμεσες αφού ο Ισπανός αξιωματικός «ξηλώνεται» από την θέση που είχε-την οποία η εφημερίδα δεν αποκαλύπτει-αναστέλλεται αρχικά η διαβάθμιση ασφαλείας του και στις 19 Ιουνίου ανακαλείται και η άδεια πρόσβασής του στην βάση του Νόρθγουντ.
Υποστήριξε ότι ουδέποτε της επετράπη να εισέλθει σε διαβαθμισμένους χώρους τονίζοντας στην Telegraph ότι μόνο ο σύντροφος της «είχε πρόσβαση σε όλους αυτούς τους υπερυπολογιστές και τα δεδομένα, ενώ εγώ καθόμουν στην πισίνα, έπινα καφέ ή τσάι και περνούσα την ώρα μου».
Τέλος επισήμανε ότι τον Αύγουστο, όταν ταξίδεψε στην Αγία Πετρούπολη για να επισκεφθεί τον πατέρα της, την προσέγγισε στέλεχος της Ρωσικής FSB το οποίο την «ανέκρινε» φιλικά για δύο ώρες πίνοντας καφέ.
Οι ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως στο τι ήξερε για την δουλειά του συντρόφου της στην βάση του Νόρθγουντ αλλά αυτή ξεκαθάρισε στο στέλεχος των Ρωσικών μυστικών υπηρεσιών ότι δεν μιλούσαν ποτέ για την δουλειά του στο σπίτι.
Η Γουάιτ έχει κινηθεί νομικά ζητώντας δικαστικό έλεγχο της απόφασης με την οποία χαρακτηρίσθηκε «δυσμενής κίνδυνος ασφαλείας» ενώ την ίδια στιγμή κατηγορεί το Βρετανικό υπουργείο άμυνας για «υπόθεση διακρίσεων» εξαιτίας του τόπου που γεννήθηκε.
Ο σύντροφός της υποστηρίζει ότι όλη αυτή η υπόθεση δημιούργησε τεράστιο αρνητικό θόρυβο τόσο στο οικογενειακό του περιβάλλον όσο και στην διαδρομή του στις Ισπανικές ένοπλες δυνάμεις.
Καταγγέλει μάλιστα ότι απομονώθηκε επαγγελματικά και κοινωνικά από τους συναδέλφους του, πληρώνοντας τελικά πολύ ακριβά έναν έρωτα που ξεκίνησε από το Tinder.
Πρόκειται για την βάση που συνεργάζεται με τις πολεμικές ναυτικές δυνάμεις όλων των χωρών του ΝΑΤΟ αλλά παρακολουθεί ταυτόχρονα τις κινήσεις των ρωσικών υποβρυχίων καθώς και τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου της Ρωσίας που τελούν υπό κυρώσεις.
Τα Χριστούγεννα του 2024 η Γουάιτ δίνει το παρόν σε εορταστική εκδήλωση μέσα στην βάση εισερχόμενη με άδεια επισκέπτη την οποία έχει κανονίσει ο σύντροφός της και συνοδεία.
Οι πρώτες ανησυχίες για το ποιόν της και το τι πραγματικά ήθελε από τον Ισπανό αξιωματικό υφίστανται τους πρώτους μήνες του 2025 όταν το CNI (Centro National de Inteligencia)-η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών-αρχίζει να την ερευνά.
Στον χορό θα εισέλθει άμεσα και η CIC του ΝΑΤΟ και οι εξελίξεις το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς είναι άμεσες αφού ο Ισπανός αξιωματικός «ξηλώνεται» από την θέση που είχε-την οποία η εφημερίδα δεν αποκαλύπτει-αναστέλλεται αρχικά η διαβάθμιση ασφαλείας του και στις 19 Ιουνίου ανακαλείται και η άδεια πρόσβασής του στην βάση του Νόρθγουντ.
Το ξήλωμα και οι αγωγέςΣύμφωνα με την Γουάιτ που αρνείται κατηγορηματικά ότι δρούσε ως κατάσκοπος των Ρώσων στις 20 Ιουνίου, ταξίδεψε με τον αξιωματικό σε έτερη Νατοϊκή βάση, στο Οέϊρας της Πορτογαλίας.
Υποστήριξε ότι ουδέποτε της επετράπη να εισέλθει σε διαβαθμισμένους χώρους τονίζοντας στην Telegraph ότι μόνο ο σύντροφος της «είχε πρόσβαση σε όλους αυτούς τους υπερυπολογιστές και τα δεδομένα, ενώ εγώ καθόμουν στην πισίνα, έπινα καφέ ή τσάι και περνούσα την ώρα μου».
Τέλος επισήμανε ότι τον Αύγουστο, όταν ταξίδεψε στην Αγία Πετρούπολη για να επισκεφθεί τον πατέρα της, την προσέγγισε στέλεχος της Ρωσικής FSB το οποίο την «ανέκρινε» φιλικά για δύο ώρες πίνοντας καφέ.
Οι ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως στο τι ήξερε για την δουλειά του συντρόφου της στην βάση του Νόρθγουντ αλλά αυτή ξεκαθάρισε στο στέλεχος των Ρωσικών μυστικών υπηρεσιών ότι δεν μιλούσαν ποτέ για την δουλειά του στο σπίτι.
Η Γουάιτ έχει κινηθεί νομικά ζητώντας δικαστικό έλεγχο της απόφασης με την οποία χαρακτηρίσθηκε «δυσμενής κίνδυνος ασφαλείας» ενώ την ίδια στιγμή κατηγορεί το Βρετανικό υπουργείο άμυνας για «υπόθεση διακρίσεων» εξαιτίας του τόπου που γεννήθηκε.
Ο σύντροφός της υποστηρίζει ότι όλη αυτή η υπόθεση δημιούργησε τεράστιο αρνητικό θόρυβο τόσο στο οικογενειακό του περιβάλλον όσο και στην διαδρομή του στις Ισπανικές ένοπλες δυνάμεις.
Καταγγέλει μάλιστα ότι απομονώθηκε επαγγελματικά και κοινωνικά από τους συναδέλφους του, πληρώνοντας τελικά πολύ ακριβά έναν έρωτα που ξεκίνησε από το Tinder.
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