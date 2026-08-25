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Γκαγκάτσης για Κωνσταντέλια και Εθνική: Προσπαθούμε να επιστρέψει, όταν είναι έτοιμος θα το κάνει
Γκαγκάτσης για Κωνσταντέλια και Εθνική: Προσπαθούμε να επιστρέψει, όταν είναι έτοιμος θα το κάνει
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ ρωτήθηκε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τοποθετήθηκε ως προς το σκέλος της Εθνικής μας ομάδας
Ο Μάκης Γκαγκάτσης ως πρόεδρος της ΕΠΟ ερωτηθείς για το θέμα του Κωνσταντέλια σε σχέση με την Εθνική είπε ανάμεσα στα άλλα στη Δίκη του ΣΚΑΪ: «Δεν είχα ενημερωθεί (για την απόφασή του). Εάν είχα ενημερωθεί θα προσπαθούσα να αποσοβήσω κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι μία προσωπική απόφαση και πρέπει να τη σεβαστούμε. Ούτως ή άλλως προσπαθούμε να επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας».
Πρόσθεσε ακόμη: «Προσπαθούμε γενικά να επιστρέψει. Από εκεί και πέρα είναι απόφαση του ιδίου. Έχω μιλήσει μαζί του αλλά όχι για αυτό το θέμα. Εκατό τις εκατό τον θέλει ο προπονητής. Ο καθένας έχει κάνει την δική του προσπάθεια (ερωτηθείς εάν του έχει μιλήσει και ο Γιοβάνοβιτς). Όταν είναι έτοιμος θα επιστρέψει στην Εθνική. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Πρέπει να μπούμε και λίγο στη θέση. Στα 23 του έχει 2 παιδιά».
gazzetta.gr
Πρόσθεσε ακόμη: «Προσπαθούμε γενικά να επιστρέψει. Από εκεί και πέρα είναι απόφαση του ιδίου. Έχω μιλήσει μαζί του αλλά όχι για αυτό το θέμα. Εκατό τις εκατό τον θέλει ο προπονητής. Ο καθένας έχει κάνει την δική του προσπάθεια (ερωτηθείς εάν του έχει μιλήσει και ο Γιοβάνοβιτς). Όταν είναι έτοιμος θα επιστρέψει στην Εθνική. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Πρέπει να μπούμε και λίγο στη θέση. Στα 23 του έχει 2 παιδιά».
gazzetta.gr
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