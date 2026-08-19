Πρόεδρος αλβανικής ομάδας μπαίνει στα αποδυτήρια με μαύρη σακούλα με λεφτά και τα πετάει στους παίκτες του για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League
SPORTS
Αλβανία Τίρανα Πρόεδρος Χρήματα Conference League

Πρόεδρος αλβανικής ομάδας μπαίνει στα αποδυτήρια με μαύρη σακούλα με λεφτά και τα πετάει στους παίκτες του για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League

O Άρντιαν Μπάρντι έχει τάξει πριμ μισού εκατομμυρίου ευρώ στους παίκτες αν καταφέρουν να περάσουν στη League Phase του Conference League

Πρόεδρος αλβανικής ομάδας μπαίνει στα αποδυτήρια με μαύρη σακούλα με λεφτά και τα πετάει στους παίκτες του για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League
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Σάλο έχει προκαλέσει στα social media τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από τα αποδυτήρια μιας αλβανικής ομάδας που είναι έτοιμη να περάσει  για πρώτη φορά σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο λόγος για την Ντινάμο Σίτι, μια ομάδα με έδρα τα Τίρανα που βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την είσοδο στη League Phase του Conference League

Ξεκίνησαν να παίζουν προκριματικά από τις 9 Ιουλίου, απέκλεισαν την Αστάνα από το Καζακστάν, ακολούθησε η Αλουμίνι από τη Σλοβενία και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα πέταξε εκτός την Άουντα από τη Λετονία. Στο πρώτο παιχνίδι οι Αλβανοί ηττήθηκαν 1-0, ενώ στον επαναληπτικό στην Ελαμπασάνι Αρένα επικράτησαν με 4-0. 

Η επιβλητική αυτή νίκη, δημιούργησε ενθουσιασμό στις τάξεις της διοίκησης του συλλόγου που είναι κοντά στο να γράψει ιστορία. Σε βίντεο που αναρτήθηκε χθες βράδυ σε αλβανικά Μέσα, ο πρόεδρος του κλαμπ, Άρντιαν Μπάρντι μπήκε ενθουσιασμένος στα αποδυτήρια της ομάδας του κρατώντας μια μαύρη σακούλα. Καθώς πλησίασε στον χώρο που βρίσκονταν οι παίκτες, την πέταξε και αποκάλυψε πως μέσα βρίσκονταν πακέτα με χρήματα.


Αρχισε μάλιστα να σκορπάει χαρτονομίσματα, όσο οι ποδοσφαιριστές του πανηγύριζαν σαν τρελοί μια μεγάλη πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League. Όμως, το χρηματικό έπαθλο που δόθηκε μετά τον αγώνα με την Άουντα δεν είναι η μόνη ανταμοιβή καθώς αν η Ντιναμό προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ο πρόεδρος έχει τάξει στους παίκτες του πριμ 500.000 ευρώ.

Στις 20 Αυγούστου, στο Elbasan Arena, η Ντιναμό υποδέχεται την Πάφο στον πρώτο αγώνα των πλέι-οφ της Conference League. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου, ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Αν η Ντιναμό αποκλείσει την Πάφο και περάσει αυτόν τον γύρο, θα εξασφαλίσει την πρόκριση στη κύρια φάση του Conference League. Και για αυτόν τον στόχο, ο πρόεδρος Άρντιαν Μπάρντι έχει ορίσει το πριμ του μισού εκατομμυρίου ευρώ.
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