Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη: Ερυθρά Θάλασσα, Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά στην ατζέντα

Στις 17:30 συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον πρωθυπουργό, με τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο