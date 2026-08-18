Νέα μέτωπα για τον Ινφαντίνο: Αμφισβητούν τη νέα υποψηφιότητά του, απολύθηκε κορυφαίο στέλεχος της FIFA

Η FairSquare υποστηρίζει ότι έχει εξαντλήσει το όριο των θητειών – Χάνει συμμάχους ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας





Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο χάνει τη στήριξη ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών, ενώ η FIFA απομάκρυνε ένα από τα κορυφαία στελέχη της, τον Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είχε επικρίνει το σχέδιο για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στις διοργανώσεις της.



Η διαμάχη για την πρώτη θητεία του Ινφαντίνο Η FairSquare απέστειλε επιστολή στην Επιτροπή Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης (GACC) της FIFA, ζητώντας ουσιαστικά να μπει φρένο σε μια νέα υποψηφιότητα του Ινφαντίνο για την περίοδο 2027-2031. Σύμφωνα με την οργάνωση, η ερμηνεία που επέτρεψε στον Ελβετό παράγοντα να μη συνυπολογίσει την πρώτη περίοδο της προεδρίας του, από το 2016 έως το 2019, δεν συνάδει με το καταστατικό της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.



Το ζήτημα ανάγεται στο 2016, όταν ο Ινφαντίνο ανέλαβε την προεδρία της FIFA μετά την παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ, ολοκληρώνοντας τη θητεία που είχε διακοπεί.



Κατά την επανεκλογή του το 2022, υποστήριξε ότι η περίοδος 2016-2019 δεν θα έπρεπε να προσμετρηθεί στο ανώτατο όριο των τριών θητειών, ακριβώς επειδή αφορούσε την ολοκλήρωση της διακοπείσας θητείας του προκατόχου του.







Η FairSquare, ωστόσο, αμφισβητεί ευθέως αυτή την ερμηνεία.



«Η καταγγελία που καταθέσαμε παρέχει σαφή στοιχεία ότι πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση των κανόνων, η οποία δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής της οργάνωσης, Νίκολας ΜακΓκίχαν.



Κλείσιμο



Στο Μαρόκο η κρίσιμη ψηφοφορία Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει του Συνεδρίου της FIFA το επόμενο έτος, όπου ο Ινφαντίνο αναμένεται να επιδιώξει την επανεκλογή του για την περίοδο 2027-2031.



Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο στις 18 Μαρτίου.



Η FairSquare θέτει παράλληλα ζήτημα διαφάνειας για την απόφαση του 2022, επισημαίνοντας ότι το σκεπτικό της αρμόδιας επιτροπής δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ.



Σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης εισέρχεται ο Τζιάνι Ινφαντίνο , καθώς πληθαίνουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ενόψει της νέας υποψηφιότητάς του για την προεδρία της FIFA . Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare ζητά να κριθεί ότι ο Ελβετός δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη συμπληρώσει το ανώτατο όριο των τριών που προβλέπει το καταστατικό.Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο χάνει τη στήριξη ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών, ενώ η FIFA απομάκρυνε ένα από τα κορυφαία στελέχη της, τον Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είχε επικρίνει το σχέδιο για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στις διοργανώσεις της.Το ζήτημα ανάγεται στο 2016, όταν ο Ινφαντίνο ανέλαβε την προεδρία της FIFA μετά την παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ, ολοκληρώνοντας τη θητεία που είχε διακοπεί.Κατά την επανεκλογή του το 2022, υποστήριξε ότι η περίοδος 2016-2019 δεν θα έπρεπε να προσμετρηθεί στο ανώτατο όριο των τριών θητειών, ακριβώς επειδή αφορούσε την ολοκλήρωση της διακοπείσας θητείας του προκατόχου του.Το αίτημά του έγινε δεκτό και, με βάση την επίσημη μέχρι σήμερα ερμηνεία, ο Ινφαντίνο θεωρείται ότι έχει συμπληρώσει δύο θητείες: 2019-2023 και 2023-2027.Η FairSquare, ωστόσο, αμφισβητεί ευθέως αυτή την ερμηνεία.«Η καταγγελία που καταθέσαμε παρέχει σαφή στοιχεία ότι πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση των κανόνων, η οποία δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής της οργάνωσης, Νίκολας ΜακΓκίχαν.«Οι κανόνες ορίζουν σαφώς ότι οι τρεις προεδρικές θητείες αποτελούν το μέγιστο επιτρεπτό όριο· η FIFA δεν μπορεί απλώς να παρακάμψει αυτόν τον κανόνα, ο οποίος λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου της προεδρικής εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη του θητεία δεν προσμετράται», πρόσθεσε.Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει του Συνεδρίου της FIFA το επόμενο έτος, όπου ο Ινφαντίνο αναμένεται να επιδιώξει την επανεκλογή του για την περίοδο 2027-2031.Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο στις 18 Μαρτίου.Η FairSquare θέτει παράλληλα ζήτημα διαφάνειας για την απόφαση του 2022, επισημαίνοντας ότι το σκεπτικό της αρμόδιας επιτροπής δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ.

«Το γεγονός ότι δεν παρέθεσαν κανένα σκεπτικό για να στηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό, και ότι ανακοίνωσαν την απόφαση δύο ημέρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ το 2022, υποδηλώνει ότι γνώριζαν πολύ καλά πως δεν υπήρχε βάση για να μην προσμετρηθεί η πρώτη θητεία του Ινφαντίνο», δήλωσε ο ΜακΓκίχαν.



Στην επιστολή και ο πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Διακυβέρνησης της FIFA Ιδιαίτερη βαρύτητα στην κίνηση της FairSquare προσδίδει το γεγονός ότι η επιστολή συντάχθηκε με τη συνδρομή του Μιγκέλ Μαδούρο, πρώην επικεφαλής της ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης και Αναθεώρησης της FIFA.



Ο Μαδούρο υπενθύμισε ότι ο περιορισμός των προεδρικών θητειών αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το 2016.



«Η αρχή του περιορισμού των θητειών αποτελούσε θεμελιώδες στοιχείο της μεταρρύθμισης του 2016 που στόχευε στον περιορισμό της εξουσίας, και ο κανόνας που θεσπίστηκε είναι σαφής: κανένας πρόεδρος της FIFA δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερες από τρεις θητείες», ανέφερε.



Και συνέχισε σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο: «Η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια εξαίρεση σε έναν τέτοιο κανόνα για τον κ. Ινφαντίνο αποκαλύπτει τόσο την αντίσταση στην αρχή του περιορισμού των θητειών όσο και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι στη FIFA αντιλαμβάνονται τους κανόνες: όχι ως κανόνες, αλλά ως εμπόδια που πρέπει να παρακαμφθούν».



Αντιδράσεις για το σχέδιο των 20 δισ. δολαρίων Η διαμάχη για τις θητείες δεν είναι το μοναδικό μέτωπο που έχει ανοίξει για τον πρόεδρο της FIFA.



Την περασμένη εβδομάδα, η UEFA, η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) και η CONCACAF, που εκπροσωπεί τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, ζήτησαν να επανεξεταστεί η στάση του Ινφαντίνο, μετά την πρόταση της FIFA για τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας ύψους 20 δισ. δολαρίων, συνδεδεμένης με τις διοργανώσεις της και με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.



Πηγές με γνώση της κατάστασης ανέφεραν ότι οι τρεις συνομοσπονδίες χρησιμοποίησαν την επιστολή ως μια ευκαιρία για τον Ινφαντίνο να αποχωρήσει διατηρώντας την αξιοπρέπειά του.



Παράλληλα, αρκετές εθνικές ομοσπονδίες έχουν εκφράσει τις δικές τους ανησυχίες.



Ο διευθύνων σύμβουλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σκωτίας, Ίαν Μάξγουελ, δήλωσε τη Δευτέρα στο BBC ότι η ομοσπονδία του δεν πρόκειται να υποστηρίξει την επανεκλογή του Ινφαντίνο.



Ο πρόεδρος της FIFA εξακολουθεί, πάντως, μέχρι στιγμής να διατηρεί τη στήριξη των συνομοσπονδιών της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής.



Αποχώρησε από τη FIFA ο Κέβιν Λαμούρ Μέσα σε αυτό το ήδη τεταμένο κλίμα ήρθε ακόμη μία εξέλιξη. Η FIFA ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον διευθυντή επιχειρησιακών λειτουργιών (COO) Κέβιν Λαμούρ, ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη της και επί χρόνια συνεργάτη του Ινφαντίνο.



Σύμφωνα με το Sky News, η αποχώρηση του Λαμούρ ήρθε μετά την κριτική που άσκησε στο σχέδιο του Ινφαντίνο για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε επενδυτές. Ο Λαμούρ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το προσωπικό της FIFA είχε «εξαπατηθεί».



Η FIFA δεν σχολίασε τους όρους υπό τους οποίους αποχώρησε.



«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η εργασιακή σχέση μεταξύ της FIFA και του Κέβιν Λαμούρ, ως Chief Operating Officer της FIFA, έληξε στις 17 Αυγούστου 2026», ανέφερε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.



«Η FIFA ευχαριστεί τον Κέβιν για τα δύο χρόνια υπηρεσίας του και του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με το Sky News, το προσωπικό της FIFA ενημερώθηκε για την αποχώρησή του το βράδυ της ίδιας ημέρας, κατά την οποία ο Ινφαντίνο έχασε και την υποστήριξη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σκωτίας.



Η επιστολή του γενικού γραμματέα της FIFA Το Sky News δημοσιοποίησε επίσης επιστολή που απέστειλε στους αντιπροέδρους και στα μέλη του Συμβουλίου της FIFA ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Ματίας Γκράφστρεμ.



«Έπειτα από πρόσφατες συζητήσεις, η FIFA και ο Chief Operating Officer μας, Κέβιν Λαμούρ, συμφώνησαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», αναφέρεται στην επιστολή.



Σύμφωνα με τον Γκράφστρεμ, η απόφαση ελήφθη «έπειτα από προσεκτική εξέταση και με μεγάλο σεβασμό προς τον Κέβιν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».



Ο γενικός γραμματέας της FIFA υπενθύμισε ότι ο Λαμούρ εντάχθηκε στην Ομοσπονδία τον Νοέμβριο του 2024 και έκτοτε επέβλεψε «μια περίοδο σημαντικών αλλαγών», μεταξύ των οποίων η βελτίωση των σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και η υλοποίηση αρκετών σημαντικών κοινών έργων.



Όπως σημείωσε, ο Λαμούρ ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA από τον διορισμό του το 2024, ενώ πολλά από τα μέλη του Συμβουλίου είχαν τακτική συνεργασία μαζί του σε διάφορα πρότζεκτ.



«Θεώρησα σημαντικό να σας ενημερώσω προσωπικά για αυτή την εξέλιξη και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Κέβιν για τη συνεισφορά του, καθώς και για την καθημερινή εργασία και αφοσίωσή του εκ μέρους της FIFA. Εύχομαι στον Κέβιν ό,τι καλύτερο για το μέλλον», κατέληξε ο Γκράφστρεμ.