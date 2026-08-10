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Νέα ανακοίνωση από την UEFA και άλλες δύο ομοσπονδίες κατά Ινφαντίνο: «Έβαλε τον εαυτό του πάνω από το σύνολο»
SPORTS
Τζιάνι Ινφαντίνο UEFA FIFA

Νέα ανακοίνωση από την UEFA και άλλες δύο ομοσπονδίες κατά Ινφαντίνο: «Έβαλε τον εαυτό του πάνω από το σύνολο»

Συνεχίζεται η διαμάχη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τον πρόεδρο της FIFA

Νέα ανακοίνωση από την UEFA και άλλες δύο ομοσπονδίες κατά Ινφαντίνο: «Έβαλε τον εαυτό του πάνω από το σύνολο»
Η πρωτοφανής, ιστορικά, κόντρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τον Τζιάνι Ινφαντίνο συνεχίζεται.

Με αφορμή βέβαια το πλάνο του προέδρου της FIFA να πουληθούν δικαιώματα (ανάμεσα τους και του Μουντιάλ) σε ιδιώτες. 

Η UEFA μαζί με ακόμα δύο ομοσπονδίες, την AFC (Ασιατική Ομοσπονδία) και την CONCACAF (Ομοσπονδία της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής) εξέδωσαν ανακοίνωση κατά του Ινφαντίνο. 

Στην ανακοίνωση, που είναι σε μορφή ανοικτής αποστολής τονίζεται πως ο πρόεδρος της FIFA έβαλε τον εαυτό του πάνω από το σύνολο: «Το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινό πάθος στον κόσμο. Δεν ανήκει σε κανένα άτομο και σε κανέναν οργανισμό.

Ανήκει στους παίκτες, τους φιλάθλους, τους συλλόγους, τις Ομοσπονδίες-μέλη και σε κάθε φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η διασφάλιση του μέλλοντός του» αναφέρεται. 

Για τον Ινφαντίνο τονίζει πως «έθεσε τον εαυτό του πάνω από το σύνολο» ενώ έχει ζητηθεί η διενέργεια έρευνας για όσα έχουν συμβεί. 

Και προσθέτουν οι ομοσπονδίες στην ανακοίνωσή τους:  «Η δύναμη του ποδοσφαίρου βρισκόταν πάντα στην ενότητά του

Ζητάμε τώρα να γίνει σεβαστή αυτή η ενότητα και να υπάρξει μια ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και δεν επιδιώκει να το εξουσιάζει».


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