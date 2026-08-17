Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επισημα την απόκτηση του Αριάγκα
SPORTS
Allwyn Arena ΑΕΚ Κέρβιν Αριάγκα

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επισημα την απόκτηση του Αριάγκα

Παίκτης της Ένωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι ο 28χρονος μέσος από την Ονδούρα

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επισημα την απόκτηση του Αριάγκα
Ο Κέρβιν Αριάγκα είναι και με τη βούλα παίκτης της ΑΕΚ καθώς πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο του με τους πρωταθλητές Ελλάδας που θα πληρώσουν τρία εκατομμύρια ευρώ στη Λεβάντε για την απόκτηση του.

Ο Αριάγκα θα φορά τη φανέλα με το Νο16, πήρε την πρώτη του γεύση από την Allwyn Arena και λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από τους κιτρινόμαυρους.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ονδουριανού μεσοαμυντικού Κέρβιν Αριάγκα (Kervin Fabián Arriaga Villanueva) από την ισπανική Λεβάντε. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030.

Ο Κέρβιν Αριάγκα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Puerto Cortés. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Πλατένσε (2017-2019) και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τα χρώματά της Μαρατόν (2019-2022).

Τη διετία 2022-2024 αγωνίστηκε στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και στις αρχές της σεζόν 2024-25 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Στα μέσα της σεζόν εντάχθηκε στη Ρεάλ Σαραγόσα με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ισπανική La Liga, ως παίκτης της Λεβάντε. Αγωνίστηκε σε συνολικά 27 αγώνες (3 γκολ και 3 ασίστ) ως αμυντικός μέσος αλλά και ως κεντρικός αμυντικός.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ονδούρας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 45 αγώνες (4 γκολ).

Κέρβιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!

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