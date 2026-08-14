Ολυμπιακός: Ο Εντιάι που φέρνει… μεταγραφή – Τι πραγματικά θα γίνει με Χεζόνια και Ντιαλό

Η μεταγραφή του Εμπάι Εντιάι προσθέτει στον Ολυμπιακό στοιχεία που έλειπαν από τη γραμμή των ψηλών, όμως την ίδια στιγμή φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα ζήτημα που δεν έχει κλείσει οριστικά: ποιος θα είναι ο παίκτης που θα δώσει βάθος και λύσεις στη θέση «3»;