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Ολυμπιακός: Ο Εντιάι που φέρνει… μεταγραφή – Τι πραγματικά θα γίνει με Χεζόνια και Ντιαλό
Ολυμπιακός: Ο Εντιάι που φέρνει… μεταγραφή – Τι πραγματικά θα γίνει με Χεζόνια και Ντιαλό
Η μεταγραφή του Εμπάι Εντιάι προσθέτει στον Ολυμπιακό στοιχεία που έλειπαν από τη γραμμή των ψηλών, όμως την ίδια στιγμή φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα ζήτημα που δεν έχει κλείσει οριστικά: ποιος θα είναι ο παίκτης που θα δώσει βάθος και λύσεις στη θέση «3»;
Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Σενεγαλέζου φόργουορντ, ο οποίος μετά από τρία χρόνια στη Βιλερμπάν θα αφήσει τη Γαλλία για τον Πειραιά. Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με τη γαλλική ομάδα, ωστόσο η συμφωνία αυτή δεν θα τον κρατήσει τελικά στη Λιόν.
Ο Ολυμπιακός κινήθηκε αποφασιστικά για την απόκτησή του και επικράτησε μεταξύ άλλων και του ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα. Η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο 1+1 έτους, με τον πρώτο χρόνο να αποφέρει στον Εντιάι 700.000 ευρώ και τον δεύτερο 800.000 ευρώ, εφόσον ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα. Παράλληλα, οι Πειραιώτες θα καταβάλουν στη Βιλερμπάν buy out ύψους 350.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο Ολυμπιακός κινήθηκε αποφασιστικά για την απόκτησή του και επικράτησε μεταξύ άλλων και του ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα. Η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο 1+1 έτους, με τον πρώτο χρόνο να αποφέρει στον Εντιάι 700.000 ευρώ και τον δεύτερο 800.000 ευρώ, εφόσον ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα. Παράλληλα, οι Πειραιώτες θα καταβάλουν στη Βιλερμπάν buy out ύψους 350.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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