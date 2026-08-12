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Παρέλαση αστέρων στο τουρκικό πρωτάθλημα: Ο Λουκάκου υπέγραψε στη Φενέρ, ο Βλάχοβιτς πλησιάζει στη Μπεσίκτας
Παρέλαση αστέρων στο τουρκικό πρωτάθλημα: Ο Λουκάκου υπέγραψε στη Φενέρ, ο Βλάχοβιτς πλησιάζει στη Μπεσίκτας
Μετά τη «βόμβα» Σαλάχ στην Τράμπζονσπορ, αυτές του Λουκάκου στη Φενέρ και του Βλάχοβιτς στη Μπεσίκτας ήρθαν να προστεθούν δείχνοντας ακόμα μια φορά ότι το ποδόσφαιρο στην Τουρκία ανθίζει
Το τουρκικό πρωτάθλημα συνεχίζει να ενισχύεται σημαντικά, καθώς μετά τη μεταγραφή του Βλάχοβιτς στη Μπεσίκτας, η Φενέρμπαχτσε απάντησε με ανακοίνωση για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου.
Ο Βέλγος φορ πάει στη Φενέρ ως μεταγραφή από τη Νάπολι, με τους Παρτενοπέι να βάζουν στα ταμεία τους 6 εκατ. ευρώ.
Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες στην αρχή, καθώς η πρώτη πρόταση που είχαν καταθέσει οι Τούρκοι είχε απορριφθεί.
Ο Λουκάκου έμεινε 2 χρόνια στο νότο της Ιταλίας, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Νάπολι με απολογισμό 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και 15 γκολ.
Ο Βλάχοβιτς από την άλλη πάει να συναντήσει ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή της Μπεσίκτας, τον Λεάντρο Τροσάρ για να κάνουν το τουρκικό πρωτάθλημα ακόμα πιο ποιοτικό.
Οι Τούρκοι προανήγγηλαν τη μεγάλη μεταγραφή με σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.
Η Μπεσίκτας θα γίνει η τέταρτη ομάδα στην καριέρα του Σέρβου επιθετικού, ο οποίος έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα σε Παρτιζάν, Φιορεντίνα και Γιουβέντους.
Το συμβόλαιό του θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τριετούς διάρκειας, ενώ ο ίδιος θα αμείβεται με περίπου 8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Ο Βέλγος φορ πάει στη Φενέρ ως μεταγραφή από τη Νάπολι, με τους Παρτενοπέι να βάζουν στα ταμεία τους 6 εκατ. ευρώ.
Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες στην αρχή, καθώς η πρώτη πρόταση που είχαν καταθέσει οι Τούρκοι είχε απορριφθεί.
Ο Λουκάκου έμεινε 2 χρόνια στο νότο της Ιταλίας, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Νάπολι με απολογισμό 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και 15 γκολ.
Romelu Lukaku Fenerbahçemizde! #BigRom pic.twitter.com/jlr5yq281K— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2026
Ο Βλάχοβιτς από την άλλη πάει να συναντήσει ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή της Μπεσίκτας, τον Λεάντρο Τροσάρ για να κάνουν το τουρκικό πρωτάθλημα ακόμα πιο ποιοτικό.
Οι Τούρκοι προανήγγηλαν τη μεγάλη μεταγραφή με σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.
Η Μπεσίκτας θα γίνει η τέταρτη ομάδα στην καριέρα του Σέρβου επιθετικού, ο οποίος έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα σε Παρτιζάν, Φιορεντίνα και Γιουβέντους.
Το συμβόλαιό του θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τριετούς διάρκειας, ενώ ο ίδιος θα αμείβεται με περίπου 8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
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