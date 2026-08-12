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Μυθικό deal στο ΝΒΑ: Οι Λέικερς πωλούνται με ποσό ρεκόρ 12 δισ. δολάρια στους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ
Μυθικό deal στο ΝΒΑ: Οι Λέικερς πωλούνται με ποσό ρεκόρ 12 δισ. δολάρια στους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ
Σε μια κίνηση που προκαλεί σεισμό στον παγκόσμιο αθλητισμό, οι Λος Άντζελες Λέικερς περνούν στα χέρια του Αμερικανού επιχειρηματία Τζος Κούσνερ, μικρότερου αδελφού του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και του Μπομπ Άιγκερ, πρώην CEO της Disney
Αλλάζουν... χέρια οι Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς, όπως αναφέρει το ESPN, οι 17 φορές πρωταθλητές του NBA πωλούνται στους Αμερικανούς επιχειρηματίες Τζος Κούσνερ και Μπομπ Ίγκερ, σε τιμή-ρεκόρ, η οποία ξεπερνάει τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το εντυπωσιακό είναι πως μόλις πέρυσι οι Lakers είχαν πουληθεί με αποτίμηση περίπου 10 δισ. δολάρια. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η αξία του franchise εκτοξεύτηκε, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική εμπορική δύναμη του brand. Η νέα συμφωνία ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ πώλησης αθλητικής ομάδας και φέρνει ξανά τους Lakers στο επίκεντρο της παγκόσμιας αθλητικής επικαιρότητας, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ.
«Ως δια βίου οπαδοί του NBA, αισθανόμαστε βαθιά τιμή για την ευκαιρία να γίνουμε διαχειριστές των Λος Άντζελες Λέικερς, ενός από τα πιο εμβληματικά αθλητικά franchise στον κόσμο.
Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό για την ηγεσία και το όραμα του Τζέρι και της Τζίνι Μπας» τονίζουν οι Κούσνερ και Ίγκερ σε δήλωσή τους και προσθέτουν:
«Η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο, να ανταγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο και να υπηρετήσουμε αυτήν την εξαιρετική ομάδα, τους οπαδούς της και την πόλη του Λος Άντζελες».
Ο Ουόλτερ, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας TWG Global, είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος των Λέικερς από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η προσφορά του εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA.
«Το να είμαι ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν μια από τις μεγάλες τιμές της ζωής μου -μια εξαιρετική επένδυση, αλλά αυτό που θα κουβαλάω μαζί μου είναι η κοινότητα, οι οπαδοί και μια πόλη που αντιμετωπίζει αυτήν την ομάδα ως οικογένεια.
Είμαι ευγνώμων στην Τζίνι Μπας, την οικογένεια Μπας, τους παίκτες και το προσωπικό που με καλωσόρισαν σε αυτό το κεφάλαιο. Οι Λέικερς ανήκουν στο Λος Άντζελες και έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά» τονίζει ο Ουόλτερ σε δήλωσή του.
Ο Ουόλτερ και η TWG Global έχουν συμφέροντα σε πολλούς επαγγελματικούς αθλητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Λος Άντζελες Ντότζερς (MLB), των Λος Άντζελες Σπαρκς (WNBA), της ποδοσφαιρικής Τσέλσι στην Αγγλία και της Professional Women's Hockey League, του μοναδικού γυναικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος χόκεϊ στη βόρεια Αμερική.
Και μέσω της TWG Motorsports, ο Ουόλτερ είναι ιδιοκτήτης αρκετών ομάδων που μετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της Cadillac, η οποία «τρέχει» στη Formula 1.
Το εντυπωσιακό είναι πως μόλις πέρυσι οι Lakers είχαν πουληθεί με αποτίμηση περίπου 10 δισ. δολάρια. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η αξία του franchise εκτοξεύτηκε, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική εμπορική δύναμη του brand. Η νέα συμφωνία ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ πώλησης αθλητικής ομάδας και φέρνει ξανά τους Lakers στο επίκεντρο της παγκόσμιας αθλητικής επικαιρότητας, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ.
Σημειώνεται πως ο Κούσνερ είναι ο μικρότερος αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Άιγκερ, είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Disney.
The Lakers are being sold to American businessman Josh Kushner and Bob Iger for over $12 billion, a record-breaking price, multiple sources told @ramonashelburne. pic.twitter.com/gzVzAM2muD— ESPN (@espn) August 12, 2026
«Ως δια βίου οπαδοί του NBA, αισθανόμαστε βαθιά τιμή για την ευκαιρία να γίνουμε διαχειριστές των Λος Άντζελες Λέικερς, ενός από τα πιο εμβληματικά αθλητικά franchise στον κόσμο.
Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό για την ηγεσία και το όραμα του Τζέρι και της Τζίνι Μπας» τονίζουν οι Κούσνερ και Ίγκερ σε δήλωσή τους και προσθέτουν:
«Η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο, να ανταγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο και να υπηρετήσουμε αυτήν την εξαιρετική ομάδα, τους οπαδούς της και την πόλη του Λος Άντζελες».
Ο Ουόλτερ, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας TWG Global, είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος των Λέικερς από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η προσφορά του εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA.
«Το να είμαι ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν μια από τις μεγάλες τιμές της ζωής μου -μια εξαιρετική επένδυση, αλλά αυτό που θα κουβαλάω μαζί μου είναι η κοινότητα, οι οπαδοί και μια πόλη που αντιμετωπίζει αυτήν την ομάδα ως οικογένεια.
Είμαι ευγνώμων στην Τζίνι Μπας, την οικογένεια Μπας, τους παίκτες και το προσωπικό που με καλωσόρισαν σε αυτό το κεφάλαιο. Οι Λέικερς ανήκουν στο Λος Άντζελες και έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά» τονίζει ο Ουόλτερ σε δήλωσή του.
Ο Ουόλτερ και η TWG Global έχουν συμφέροντα σε πολλούς επαγγελματικούς αθλητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Λος Άντζελες Ντότζερς (MLB), των Λος Άντζελες Σπαρκς (WNBA), της ποδοσφαιρικής Τσέλσι στην Αγγλία και της Professional Women's Hockey League, του μοναδικού γυναικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος χόκεϊ στη βόρεια Αμερική.
Και μέσω της TWG Motorsports, ο Ουόλτερ είναι ιδιοκτήτης αρκετών ομάδων που μετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της Cadillac, η οποία «τρέχει» στη Formula 1.
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