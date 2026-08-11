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Ρεάλ Μαδρίτης: Τεράστια ανατροπή με διεθνή αστέρα – Ο Μουρίνιο μπλόκαρε τη μεταγραφή του
SPORTS

Ρεάλ Μαδρίτης: Τεράστια ανατροπή με διεθνή αστέρα – Ο Μουρίνιο μπλόκαρε τη μεταγραφή του

Όλα έδειχναν πως ο Έντρικ θα έφευγε ξανά από τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη μορφή δανεισμού, όμως τα δεδομένα άλλαξαν θεαματικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Τεράστια ανατροπή με διεθνή αστέρα – Ο Μουρίνιο μπλόκαρε τη μεταγραφή του
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αναμένεται τελικά να παραμείνει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», καθώς τόσο ο Ζοσέ Μουρίνιο όσο και η διοίκηση του συλλόγου φαίνεται πως υπολογίζουν στις ικανότητές του.

Ο 20χρονος επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά από μία εξαιρετική σεζόν ως δανεικός στη Λιόν, όπου κατάφερε να ξαναβρεί τον εαυτό του και να δείξει το ταλέντο που τον είχε φέρει μέχρι τη Ρεάλ.

Με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, ο Έντρικ αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν. Ο Πάουλο Φονσέκα τον χρησιμοποίησε αρκετά συχνά στη δεξιά πλευρά της επίθεσης και ο νεαρός Βραζιλιάνος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά, καταγράφοντας 8 γκολ και 8 ασίστ σε 21 συμμετοχές.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

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