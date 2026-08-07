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Βαγιαννίδης: Το δίδυμο που επιστρέφει για να αλλάξει τα δεδομένα
SPORTS

Βαγιαννίδης: Το δίδυμο που επιστρέφει για να αλλάξει τα δεδομένα

Ένα δίδυμο που έχει περάσει… τα πάντα με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας φέρνει η πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος

Βαγιαννίδης: Το δίδυμο που επιστρέφει για να αλλάξει τα δεδομένα
Σύμφωνα με την A Bola, ο Γιώργος Βαγιαννίδης και ο Ιβάν Φρεσνέδα αναμένεται να βρεθούν στο αρχικό σχήμα, έχοντας κοινές αναμνήσεις, μερικές εκ των οποίων έχουν να κάνουν με άνετες νίκες στο «Αλβαλάδε», μέχρι τη βαριά ήττα στη Νορβηγία.

Για να συμβεί ξανά η συνύπαρξη των δύο προναφερθέντων στο αρχικό σχήμα «ευθύνεται» ο Μάξι Αραούχο. Ο τελευταίος αποτελεί τη βασική επιλογή του Ρουί Μπόρζες για το αριστερό άκρο της άμυνας, ωστόσο, θα χάσει το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Εστρέλα Αμαδόρα, καθώς εκτίει τιμωρία λόγω της αποβολής του στον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

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