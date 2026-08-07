Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Βαγιαννίδης: Το δίδυμο που επιστρέφει για να αλλάξει τα δεδομένα
Βαγιαννίδης: Το δίδυμο που επιστρέφει για να αλλάξει τα δεδομένα
Ένα δίδυμο που έχει περάσει… τα πάντα με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας φέρνει η πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος
Σύμφωνα με την A Bola, ο Γιώργος Βαγιαννίδης και ο Ιβάν Φρεσνέδα αναμένεται να βρεθούν στο αρχικό σχήμα, έχοντας κοινές αναμνήσεις, μερικές εκ των οποίων έχουν να κάνουν με άνετες νίκες στο «Αλβαλάδε», μέχρι τη βαριά ήττα στη Νορβηγία.
Για να συμβεί ξανά η συνύπαρξη των δύο προναφερθέντων στο αρχικό σχήμα «ευθύνεται» ο Μάξι Αραούχο. Ο τελευταίος αποτελεί τη βασική επιλογή του Ρουί Μπόρζες για το αριστερό άκρο της άμυνας, ωστόσο, θα χάσει το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Εστρέλα Αμαδόρα, καθώς εκτίει τιμωρία λόγω της αποβολής του στον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Για να συμβεί ξανά η συνύπαρξη των δύο προναφερθέντων στο αρχικό σχήμα «ευθύνεται» ο Μάξι Αραούχο. Ο τελευταίος αποτελεί τη βασική επιλογή του Ρουί Μπόρζες για το αριστερό άκρο της άμυνας, ωστόσο, θα χάσει το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Εστρέλα Αμαδόρα, καθώς εκτίει τιμωρία λόγω της αποβολής του στον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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