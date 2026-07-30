Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Γκουστάβο Σα
SPORTS
Ολυμπιακός Γκουστάβο Σα

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Γκουστάβο Σα

Ο νεαρός Πορτογάλος είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών και θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Γκουστάβο Σα
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Ολοκληρώθηκε η σπουδαία προσθήκη του Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) και οι Πειραιώτες έκαναν επίσημη την απόκτηση του με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αφήνει την Πορτογαλία και την αγαπημένη του Φαμαλικάο και κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής των «ερυθρολεύκων» ενώ θα ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.


Να θυμίσουμε ότι ο Πορτογάλος ήταν αρχηγός στην πορτογαλική ομάδα παρά το νεαρό της ηλικίας του ενώ είχε σπάσει και το ρεκόρ ως ο νεότερος παίκτης που κάνει 100 συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού


Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Γουστάβο Σα.

Γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2004, στην πόλη Póvoa de Varzim και προέρχεται από τη Famalicão, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε 120 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 16 ασίστ.

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Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Porto, για να ενταχθεί σε αυτά της Famalicão το 2018.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 34 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, ενώ ήταν αρχηγός της ομάδας του.

Ο Gustavo Filipe Alves de Freitas Azevedo e Sá, όπως είναι το πλήρες του όνομα, είναι διεθνής με την U18, U19, U20 και U21 της εθνικής Πορτογαλίας.

Γκουστάβο, καλώς ήλθες στον Θρύλο!
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