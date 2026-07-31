Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
«Πόλεμος» στη Σάντος: Ο Νεϊμάρ είναι… σκοτωμένος με τη μισή ομάδα
«Πόλεμος» στη Σάντος: Ο Νεϊμάρ είναι… σκοτωμένος με τη μισή ομάδα
Ένα νέο, εκρηκτικό επεισόδιο προστέθηκε στο σίριαλ που ακούει στο όνομα Νεϊμάρ, με το κλίμα στις τάξεις της Σάντος να μυρίζει… μπαρούτι
Σύμφωνα με αποκαλύψεις του διεθνούς Τύπου και έρευνα του «Bolavip Brasil», ο Βραζιλιάνος σταρ προχώρησε σε μια κίνηση που προκάλεσε τριγμούς στα αποδυτήρια, αφαιρώντας επτά συμπαίκτες του από τη λίστα των ατόμων που ακολουθεί στο Instagram.
Οι «κομμένοι» από τα social media
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη της ομάδας υπό τις οδηγίες του Κούκα, ο 34χρονος μεσοεπιθετικός φαίνεται πως κρατά αποστάσεις από μερίδα του ρόστερ.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Οι «κομμένοι» από τα social media
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη της ομάδας υπό τις οδηγίες του Κούκα, ο 34χρονος μεσοεπιθετικός φαίνεται πως κρατά αποστάσεις από μερίδα του ρόστερ.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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