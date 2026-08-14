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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», δείτε εικόνες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», δείτε εικόνες
Οι συγκεντρωμένοι κρατούν πλακάτ και σημαίες της Παλαιστίνης
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα (14/8) εργατικά σωματεία και συλλογικότητες στον Πειραιά, με αφορμή την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris».
Την κινητοποίηση διοργανώνουν η ΠΕΝΕΝ, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, με τη συμμετοχή και τη στήριξη και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων.
Η Συνέλευση Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι μεταξύ των επιβατών του πλοίου βρίσκονται Ισραηλινοί στρατιώτες που ταξιδεύουν ενώ βρίσκονται σε άδεια.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του πρακτορείου Eurokinissi οι συγκεντρωμένοι κρατούν πλακάτ και σημαίες της Παλαιστίνης.
Δείτε εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά:
Την κινητοποίηση διοργανώνουν η ΠΕΝΕΝ, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, με τη συμμετοχή και τη στήριξη και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων.
Η Συνέλευση Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι μεταξύ των επιβατών του πλοίου βρίσκονται Ισραηλινοί στρατιώτες που ταξιδεύουν ενώ βρίσκονται σε άδεια.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του πρακτορείου Eurokinissi οι συγκεντρωμένοι κρατούν πλακάτ και σημαίες της Παλαιστίνης.
Δείτε εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά:
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