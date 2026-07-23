ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί, σηκώθηκαν 4 εναέρια

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι ευχές του ΠΑΟΚ στον Τζόλη για τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ και η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία
SPORTS
ΠΑΟΚ Χρήστος Τζόλης Άρσεναλ

Οι ευχές του ΠΑΟΚ στον Τζόλη για τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ και η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία

Με ανάρτηση στα σόσιαλ ο «Δικέφαλος» έδειξε την υπερηφάνεια του κλαμπ, που ένα δικό του παιδί συνεχίζει στους πρωταθλητές της Premier League

Οι ευχές του ΠΑΟΚ στον Τζόλη για τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ και η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον Χρήστο Τζόλη για τη μεγάλη του μεταγραφή στην Άρσεναλ. Μεταγραφή που ανακοινώθηκε σήμερα Πέμπτη (23/7). 

Με ανάρτηση στα σόσιαλ ο «Δικέφαλος» έδειξε την υπερηφάνεια του κλαμπ, που ένα δικό του παιδί συνεχίζει στους πρωταθλητές της Premier League. 

«Πάντα υπερήφανοι για τα παιδιά μας. Συνέχισε να πετάς ψηλά» ήταν το χαρακτηριστικό, γεμάτο νόημα και συγκίνηση μήνυμα του ΠΑΟΚ προς τον Τζόλη. 


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης