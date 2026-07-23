Οι ευχές του ΠΑΟΚ στον Τζόλη για τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ και η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία
Οι ευχές του ΠΑΟΚ στον Τζόλη για τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ και η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία
Με ανάρτηση στα σόσιαλ ο «Δικέφαλος» έδειξε την υπερηφάνεια του κλαμπ, που ένα δικό του παιδί συνεχίζει στους πρωταθλητές της Premier League
Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον Χρήστο Τζόλη για τη μεγάλη του μεταγραφή στην Άρσεναλ. Μεταγραφή που ανακοινώθηκε σήμερα Πέμπτη (23/7).
Με ανάρτηση στα σόσιαλ ο «Δικέφαλος» έδειξε την υπερηφάνεια του κλαμπ, που ένα δικό του παιδί συνεχίζει στους πρωταθλητές της Premier League.
«Πάντα υπερήφανοι για τα παιδιά μας. Συνέχισε να πετάς ψηλά» ήταν το χαρακτηριστικό, γεμάτο νόημα και συγκίνηση μήνυμα του ΠΑΟΚ προς τον Τζόλη.
Με ανάρτηση στα σόσιαλ ο «Δικέφαλος» έδειξε την υπερηφάνεια του κλαμπ, που ένα δικό του παιδί συνεχίζει στους πρωταθλητές της Premier League.
«Πάντα υπερήφανοι για τα παιδιά μας. Συνέχισε να πετάς ψηλά» ήταν το χαρακτηριστικό, γεμάτο νόημα και συγκίνηση μήνυμα του ΠΑΟΚ προς τον Τζόλη.
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