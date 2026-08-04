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Η Σαντορίνη θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Η Σαντορίνη θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Το διήμερο 12 και 13 Οκτωβρίου 2026 η Σαντορίνη θα φιλοξενήσει μία πολύ σημαντική σύνοδο των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Η Σύνοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις στον τομέα της καταπολέμησης του ντόπινγκ και θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από 26 κράτη, καθώς και την ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ( WADA), επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις για την προάσπιση του καθαρού αθλητισμού.
Στο επίκεντρο των εργασιών στη Σαντορίνη θα βρεθούν τέσσερις κρίσιμοι πυλώνες που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας αντιντόπινγκ πολιτικής:
-η εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, με έμφαση στις προκλήσεις και στις βέλτιστες πρακτικές εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών,
-οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αξιοποίησή τους για την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων αντιντόπινγκ,
-η τεχνολογική καινοτομία και οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάλυση δεδομένων, στην πρόληψη και στον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων,
καθώς και τα ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα που αφορούν τις Εξαιρέσεις Θεραπευτικής Χρήσης και τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων.
Τις εργασίες της Συνόδου θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Υπουργός Αθλητισμού και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον WADA, Γιάννης Βρούτσης, καθώς και ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), Βίτολντ Μπάνκα.
«Η ανάληψη της Συνόδου αποτελεί μια ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Ελλάδα και τον Εθνικό οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Η παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, εκπροσώπων από 26 κράτη, της ηγεσίας του WADA και κορυφαίων θεσμικών παραγόντων δημιουργεί ένα ισχυρό πεδίο συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαμόρφωσης κοινών πολιτικών για την προστασία του καθαρού αθλητισμού, δήλωσε ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρης Λέων και συμπλήρωσε:
«Ο ΕΟΚΑΝ επενδύει συστηματικά στη διεθνή εξωστρέφεια, στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που φιλοξενούμε αυτή τη σημαντική Σύνοδο σε έναν τόπο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η Σαντορίνη».
Στο επίκεντρο των εργασιών στη Σαντορίνη θα βρεθούν τέσσερις κρίσιμοι πυλώνες που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας αντιντόπινγκ πολιτικής:
-η εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, με έμφαση στις προκλήσεις και στις βέλτιστες πρακτικές εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών,
-οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αξιοποίησή τους για την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων αντιντόπινγκ,
-η τεχνολογική καινοτομία και οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάλυση δεδομένων, στην πρόληψη και στον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων,
καθώς και τα ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα που αφορούν τις Εξαιρέσεις Θεραπευτικής Χρήσης και τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων.
Τις εργασίες της Συνόδου θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Υπουργός Αθλητισμού και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον WADA, Γιάννης Βρούτσης, καθώς και ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), Βίτολντ Μπάνκα.
«Η ανάληψη της Συνόδου αποτελεί μια ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Ελλάδα και τον Εθνικό οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Η παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, εκπροσώπων από 26 κράτη, της ηγεσίας του WADA και κορυφαίων θεσμικών παραγόντων δημιουργεί ένα ισχυρό πεδίο συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαμόρφωσης κοινών πολιτικών για την προστασία του καθαρού αθλητισμού, δήλωσε ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρης Λέων και συμπλήρωσε:
«Ο ΕΟΚΑΝ επενδύει συστηματικά στη διεθνή εξωστρέφεια, στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που φιλοξενούμε αυτή τη σημαντική Σύνοδο σε έναν τόπο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η Σαντορίνη».
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