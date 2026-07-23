Η Άρσεναλ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη, δείτε βίντεο

Ο νεαρός επιθετικός είναι και με τη βούλα παίκτης των Λονδρέζων στην ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιρστή - «Χρειάζομαι χρόνο για να συνειδητοποιήσω τη μεταγραφή μου, αλλά είμαι πάντα πεινασμένος για γκολ», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Τζόλης