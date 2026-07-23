Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Η Άρσεναλ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη, δείτε βίντεο
Η Άρσεναλ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη, δείτε βίντεο
Ο νεαρός επιθετικός είναι και με τη βούλα παίκτης των Λονδρέζων στην ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιρστή - «Χρειάζομαι χρόνο για να συνειδητοποιήσω τη μεταγραφή μου, αλλά είμαι πάντα πεινασμένος για γκολ», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Τζόλης
Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι η Premier League καταρρίπτει το ρεκόρ ακριβότερης μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Μετά την Μπράιτον που πέρσι τίναξε τη μπάνκα στον αέρα, αρχικά για τον Τζίμα και μετά για τον Κωστούλα, τώρα η σκυτάλη πέρασε στην Άρσεναλ.
Οι πρωταθλητές Αγγλίας έδωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ (συν τους όποιους φόρους) στην Μπριζ και έκαναν δικό τους τον Χρήστο Τζόλη με την επίσημη ανακοίνωση να συνοδεύεται μ' ένα ιδιαίτερο βίντεο.
Στην επίσημη ιστοσελίδα της Άρσεναλ υπάρχει ένα πλήρες βιογραφικό του Έλληνα επιθετικού με αναφορές στο ξεκίνημα του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, το ξεπέταγμα του στην πρώτη ομάδα (επί εποχής Άμπελ Φερέιρα), το ταξίδι στο εξωτερικό (Νόριτς, Ντίσελντορφ, Μπριζ), αλλά και την καθιέρωση του στην Εθνική ομάδα, ενώ αποκαλύφθηκε ότι θα φορά το Νο 17.
«Είμαστε κατενθουσιασμένοι που ολοκληρώσαμε τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά πολυδιάστατος επιθετικός παίκτης που αγωνίζεται φυσικά στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε όλη τη γραμμή της επίθεσης. Είναι ένας εξαιρετικός εκτελεστής και με τα δύο πόδια, αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση. Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακούς αριθμούς σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν. Είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, φέρνοντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία στο γκρουπ.
Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντικά στον σύλλογό μας και ελπίζουμε οι φίλαθλοί μας να απολαύσουν να τον βλέπουν να αγωνίζεται με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί αυτό το νέο συναρπαστικό κεφάλαιο», δήλωσε γεμάτος ενθουσιασμό ο Αθλητικός Διευθυντής των κανονιέρηδων Αντρέα Μπέρτα.
Τζόλης: Χρειάζομαι χρόνο για να το συνειδητοποιήσω
Η ιστοσελίδα των πρωταθλητών Αγγλία φιλοξένησε και τις πρώτες δηλώσεις του Έλληνα άσου, πλέκοντας και πάλι το εγκώμιο του με αναφορές στα κατορθώματα του στο Βέλγιο (22 γκολ και 29 ασίστ) αλλά και την ανάδειξη του ως ποδοσφαιριστή της χρονιάς στην Ελλάδα...
Ωστόσο όπως παραδέχθηκε ο 24χρονος άσος: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω, νομίζω! Είναι απολύτως εκπληκτικό να υπογράφεις σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ, τους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ υπερήφανος που θα είμαι μέρος αυτής της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Όταν ο μάνατζέρ μου έλεγε ότι ίσως υπήρχε μια πιθανότητα, ήμουν ήδη ενθουσιασμένος. Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά και τώρα είμαι εδώ».
Μετά την Μπράιτον που πέρσι τίναξε τη μπάνκα στον αέρα, αρχικά για τον Τζίμα και μετά για τον Κωστούλα, τώρα η σκυτάλη πέρασε στην Άρσεναλ.
Οι πρωταθλητές Αγγλίας έδωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ (συν τους όποιους φόρους) στην Μπριζ και έκαναν δικό τους τον Χρήστο Τζόλη με την επίσημη ανακοίνωση να συνοδεύεται μ' ένα ιδιαίτερο βίντεο.
Energy. Instinct. End product.— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026
Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15
Στην επίσημη ιστοσελίδα της Άρσεναλ υπάρχει ένα πλήρες βιογραφικό του Έλληνα επιθετικού με αναφορές στο ξεκίνημα του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, το ξεπέταγμα του στην πρώτη ομάδα (επί εποχής Άμπελ Φερέιρα), το ταξίδι στο εξωτερικό (Νόριτς, Ντίσελντορφ, Μπριζ), αλλά και την καθιέρωση του στην Εθνική ομάδα, ενώ αποκαλύφθηκε ότι θα φορά το Νο 17.
«Είμαστε κατενθουσιασμένοι που ολοκληρώσαμε τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά πολυδιάστατος επιθετικός παίκτης που αγωνίζεται φυσικά στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε όλη τη γραμμή της επίθεσης. Είναι ένας εξαιρετικός εκτελεστής και με τα δύο πόδια, αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση. Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακούς αριθμούς σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν. Είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, φέρνοντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία στο γκρουπ.
Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντικά στον σύλλογό μας και ελπίζουμε οι φίλαθλοί μας να απολαύσουν να τον βλέπουν να αγωνίζεται με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί αυτό το νέο συναρπαστικό κεφάλαιο», δήλωσε γεμάτος ενθουσιασμό ο Αθλητικός Διευθυντής των κανονιέρηδων Αντρέα Μπέρτα.
Τζόλης: Χρειάζομαι χρόνο για να το συνειδητοποιήσω
Η ιστοσελίδα των πρωταθλητών Αγγλία φιλοξένησε και τις πρώτες δηλώσεις του Έλληνα άσου, πλέκοντας και πάλι το εγκώμιο του με αναφορές στα κατορθώματα του στο Βέλγιο (22 γκολ και 29 ασίστ) αλλά και την ανάδειξη του ως ποδοσφαιριστή της χρονιάς στην Ελλάδα...
Ωστόσο όπως παραδέχθηκε ο 24χρονος άσος: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω, νομίζω! Είναι απολύτως εκπληκτικό να υπογράφεις σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ, τους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ υπερήφανος που θα είμαι μέρος αυτής της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Όταν ο μάνατζέρ μου έλεγε ότι ίσως υπήρχε μια πιθανότητα, ήμουν ήδη ενθουσιασμένος. Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά και τώρα είμαι εδώ».
Adding another string to our bow 🎻— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026
Great to have you with us, Christos 🤩 pic.twitter.com/PZSmkmpLok
Ο Τζόλης αποκάλυψε ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων «Είχα μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μίκελ Αρτέτα. Κράτησε περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα, για τον σύλλογο, για μένα, για τα πλάνα του, για μένα φυσικά, για την ομάδα. Υπήρχαν μόνο θετικά πράγματα».
Αν και είναι ένας πολυσύνθετος επιθετικός, ο Τζόλης αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερός εξτρέμ στο Βέλγιο και συγκέντρωσε απίστευτους αριθμούς, σκοράροντας σε όλα εκτός από δύο από τα 10 παιχνίδια των play-off της Jupiler League στο τέλος της σεζόν, προσθέτοντας και 10 ασίστ σε αυτούς τους 10 αγώνες. Σκόραρε επίσης τρεις φορές και είχε πέντε ασίστ κατά τη διάρκεια της πορείας τους στο Champions League.
«Είμαι ένας άμεσος παίκτης, πηγαίνω για τα γκολ ή τις ασίστ», δήλωσε. «Αυτή είναι η οπτική μου ως επιθετικός, ως εξτρέμ. Είμαι πάντα πεινασμένος να σκοράρω ή να δώσω την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Και μπορώ να πω ότι δουλεύω σκληρά για την ομάδα, ακόμα και στο αμυντικό κομμάτι».
Ο Τζόλης επιστρέφει στην Premier League έχοντας αγωνιστεί στη Νόριτς τη σεζόν 2021/22. Μάλιστα, το ντεμπούτο του στη διοργάνωση έγινε στο Emirates Stadium, όταν η Άρσεναλ είχε νικήσει τα 'Καναρίνια' τον Σεπτέμβριο του 2021 και δεδομένου ότι τότε ήταν 19 ετών, στην πρώτη του εκτός συνόρων εμπειρία, τώρα θεωρεί ότι είναι πολύ πιο έτοιμος.
«Μπορώ να πω πάνω-κάτω ότι γνωρίζω το επίπεδο της Premier League. Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά είναι διαφορετικό αν παίζεις για τη Νόριτς ή την Άρσεναλ, νομίζω ότι έχεις περισσότερο τη μπάλα στα πόδια σου ως παίκτης της Άρσεναλ. Οπότε επιτιθέμαστε περισσότερο στις άλλες ομάδες. Είναι πολύ φυσικό πρωτάθλημα, με μεγάλη ένταση και η ποιότητα είναι πολύ υψηλή, οπότε είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό όπως και για το Champions League όπου είναι περίπου ίδιες συνθήκες.
Ο Τζόλης αγωνίστηκε 13 φορές στο Champions League την περασμένη σεζόν – συμπεριλαμβανομένων και των 90 λεπτών στον εντός έδρας αγώνα της Μπριζ απέναντι στην Άρσεναλ στη League Phase. Αγωνίστηκε επίσης (και έδωσε ασίστ) στην ισοπαλία 3-3 με την Μπαρτσελόνα, έπαιξε εκτός έδρας με τη Μπάγερν Μονάχου και σκόραρε στα νοκ άουτ παιχνίδια απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά ήταν η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση.
«Λατρεύω να βλέπω ποδόσφαιρο, ξέρω τα πάντα για την Premier League, ξέρω τα πάντα για την Άρσεναλ», είπε. «Παρακολούθησα τόσα πολλά παιχνίδια φέτος και ειδικά παίξαμε ως αντίπαλοι, . Ήταν 0-3 στο στάδιό μας. Μπορώ να πω ότι ήταν η πιο δύσκολη ομάδα για να επιτεθείς απέναντί της από όσες έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Παίξαμε εναντίον άλλων μεγάλων ομάδων, αλλά απέναντι στην Άρσεναλ είχαμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι πολύ καθαρές. Η Άρσεναλ ήταν επίσης πολύ αποτελεσματική και σκόραρε τρία εκπληκτικά γκολ εναντίον μας, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο τέλος».
Τώρα ο Τζόλης ανυπομονεί να είναι μέρος αυτής της ομάδας.
«Αυτό είναι το καλύτερο μέρος όταν παίζεις για μια τόσο μεγάλη ομάδα», σημείωσε. «Φυσικά είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα για να είσαι μέλος της, αλλά νομίζω ότι απλά πρέπει να το απολαύσεις. Θα πρέπει να δουλεύεις σκληρά σε κάθε προπόνηση και μετά να το δείχνεις στο γήπεδο. Ανυπομονώ πραγματικά γι' αυτό, να δω τα παιδιά, να γνωρίσω τους πάντες στην ομάδα και να παίξουμε όλοι μαζί. Είναι ένα υπέροχο συναισθήμα, ανυπομονώ για το πρώτο μου παιχνίδι».
Ανυπομονεί επίσης να αποκαλεί το Emirates Stadium "σπίτι" του, αφού έπαιξε εκεί πριν από πέντε χρόνια.
«Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι έκανα το ντεμπούτο μου στην Premier League στο Emirates!» αναλογίστηκε. «Το έλεγα τις προάλλες στην οικογένειά μου, ήταν μια σπουδαία ανάμνηση. Ήμουν ερωτευμένος με το στάδιο. Έλεγα πάντα ότι ήταν ένα από τα καλύτερα στάδια στα οποία έχω αγωνιστεί. Στο τέλος χάσαμε με 1-0, αλλά μου άρεσε πολύ το πρώτο μου παιχνίδι, οπότε θα θυμάμαι πάντα ότι έπαιξα εδώ στο Emirates. Ανυπομονώ να παίξω ξανά και περισσότερο».
«Είχα ένα καλό καλοκαίρι», πρόσθεσε. «Είχα 27 ημέρες διακοπών, όχι πλήρεις διακοπές - δούλεψα επίσης για να είμαι έτοιμος γιατί, όπως σας είπα, άκουσα τις φήμες, οπότε είπα ότι πρέπει να είμαι έτοιμος! Πρέπει να είμαι σε καλή φόρμα και fit. Επομένως δούλεψα σκληρά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συνέχεια έκανα ήδη προετοιμασία με την Μπριζ για δύο εβδομάδες, οπότε είμαι αρκετά έτοιμος για να ξεκινήσω τη ζωή μου εδώ».
«Οι στόχοι μου είναι να κερδίσω τίτλους, φυσικά. Νομίζω ότι για όλους ο στόχος είναι αυτός, όσο το δυνατόν περισσότερους. Και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής με την ομάδα, μετά τα υπόλοιπα θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Επομένως, για μένα το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ καλά στην ομάδα, να έχω καλό συναισθήμα, να παίξω όσο το δυνατόν περισσότερο και μετά θα είμαστε πολύ καλά, πιστεύω».
«Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι μέρος αυτής της εκπληκτικής ομάδας. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους πάντες στο γήπεδο, στο στάδιο, και να σκοράρω το πρώτο μου γκολ στο Emirates».
Αν και είναι ένας πολυσύνθετος επιθετικός, ο Τζόλης αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερός εξτρέμ στο Βέλγιο και συγκέντρωσε απίστευτους αριθμούς, σκοράροντας σε όλα εκτός από δύο από τα 10 παιχνίδια των play-off της Jupiler League στο τέλος της σεζόν, προσθέτοντας και 10 ασίστ σε αυτούς τους 10 αγώνες. Σκόραρε επίσης τρεις φορές και είχε πέντε ασίστ κατά τη διάρκεια της πορείας τους στο Champions League.
💬 “It’s absolutely amazing to sign for the champions of England.”— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026
Our exclusive interview with Christos Tzolis features his Premier League experience, his pride at joining The Arsenal and much more 📺
«Είμαι ένας άμεσος παίκτης, πηγαίνω για τα γκολ ή τις ασίστ», δήλωσε. «Αυτή είναι η οπτική μου ως επιθετικός, ως εξτρέμ. Είμαι πάντα πεινασμένος να σκοράρω ή να δώσω την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Και μπορώ να πω ότι δουλεύω σκληρά για την ομάδα, ακόμα και στο αμυντικό κομμάτι».
Ο Τζόλης επιστρέφει στην Premier League έχοντας αγωνιστεί στη Νόριτς τη σεζόν 2021/22. Μάλιστα, το ντεμπούτο του στη διοργάνωση έγινε στο Emirates Stadium, όταν η Άρσεναλ είχε νικήσει τα 'Καναρίνια' τον Σεπτέμβριο του 2021 και δεδομένου ότι τότε ήταν 19 ετών, στην πρώτη του εκτός συνόρων εμπειρία, τώρα θεωρεί ότι είναι πολύ πιο έτοιμος.
«Μπορώ να πω πάνω-κάτω ότι γνωρίζω το επίπεδο της Premier League. Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά είναι διαφορετικό αν παίζεις για τη Νόριτς ή την Άρσεναλ, νομίζω ότι έχεις περισσότερο τη μπάλα στα πόδια σου ως παίκτης της Άρσεναλ. Οπότε επιτιθέμαστε περισσότερο στις άλλες ομάδες. Είναι πολύ φυσικό πρωτάθλημα, με μεγάλη ένταση και η ποιότητα είναι πολύ υψηλή, οπότε είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό όπως και για το Champions League όπου είναι περίπου ίδιες συνθήκες.
Ο Τζόλης αγωνίστηκε 13 φορές στο Champions League την περασμένη σεζόν – συμπεριλαμβανομένων και των 90 λεπτών στον εντός έδρας αγώνα της Μπριζ απέναντι στην Άρσεναλ στη League Phase. Αγωνίστηκε επίσης (και έδωσε ασίστ) στην ισοπαλία 3-3 με την Μπαρτσελόνα, έπαιξε εκτός έδρας με τη Μπάγερν Μονάχου και σκόραρε στα νοκ άουτ παιχνίδια απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά ήταν η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση.
«Λατρεύω να βλέπω ποδόσφαιρο, ξέρω τα πάντα για την Premier League, ξέρω τα πάντα για την Άρσεναλ», είπε. «Παρακολούθησα τόσα πολλά παιχνίδια φέτος και ειδικά παίξαμε ως αντίπαλοι, . Ήταν 0-3 στο στάδιό μας. Μπορώ να πω ότι ήταν η πιο δύσκολη ομάδα για να επιτεθείς απέναντί της από όσες έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Παίξαμε εναντίον άλλων μεγάλων ομάδων, αλλά απέναντι στην Άρσεναλ είχαμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι πολύ καθαρές. Η Άρσεναλ ήταν επίσης πολύ αποτελεσματική και σκόραρε τρία εκπληκτικά γκολ εναντίον μας, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο τέλος».
Τώρα ο Τζόλης ανυπομονεί να είναι μέρος αυτής της ομάδας.
«Αυτό είναι το καλύτερο μέρος όταν παίζεις για μια τόσο μεγάλη ομάδα», σημείωσε. «Φυσικά είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα για να είσαι μέλος της, αλλά νομίζω ότι απλά πρέπει να το απολαύσεις. Θα πρέπει να δουλεύεις σκληρά σε κάθε προπόνηση και μετά να το δείχνεις στο γήπεδο. Ανυπομονώ πραγματικά γι' αυτό, να δω τα παιδιά, να γνωρίσω τους πάντες στην ομάδα και να παίξουμε όλοι μαζί. Είναι ένα υπέροχο συναισθήμα, ανυπομονώ για το πρώτο μου παιχνίδι».
Ανυπομονεί επίσης να αποκαλεί το Emirates Stadium "σπίτι" του, αφού έπαιξε εκεί πριν από πέντε χρόνια.
«Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι έκανα το ντεμπούτο μου στην Premier League στο Emirates!» αναλογίστηκε. «Το έλεγα τις προάλλες στην οικογένειά μου, ήταν μια σπουδαία ανάμνηση. Ήμουν ερωτευμένος με το στάδιο. Έλεγα πάντα ότι ήταν ένα από τα καλύτερα στάδια στα οποία έχω αγωνιστεί. Στο τέλος χάσαμε με 1-0, αλλά μου άρεσε πολύ το πρώτο μου παιχνίδι, οπότε θα θυμάμαι πάντα ότι έπαιξα εδώ στο Emirates. Ανυπομονώ να παίξω ξανά και περισσότερο».
«Είχα ένα καλό καλοκαίρι», πρόσθεσε. «Είχα 27 ημέρες διακοπών, όχι πλήρεις διακοπές - δούλεψα επίσης για να είμαι έτοιμος γιατί, όπως σας είπα, άκουσα τις φήμες, οπότε είπα ότι πρέπει να είμαι έτοιμος! Πρέπει να είμαι σε καλή φόρμα και fit. Επομένως δούλεψα σκληρά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συνέχεια έκανα ήδη προετοιμασία με την Μπριζ για δύο εβδομάδες, οπότε είμαι αρκετά έτοιμος για να ξεκινήσω τη ζωή μου εδώ».
«Οι στόχοι μου είναι να κερδίσω τίτλους, φυσικά. Νομίζω ότι για όλους ο στόχος είναι αυτός, όσο το δυνατόν περισσότερους. Και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής με την ομάδα, μετά τα υπόλοιπα θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Επομένως, για μένα το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ καλά στην ομάδα, να έχω καλό συναισθήμα, να παίξω όσο το δυνατόν περισσότερο και μετά θα είμαστε πολύ καλά, πιστεύω».
«Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι μέρος αυτής της εκπληκτικής ομάδας. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους πάντες στο γήπεδο, στο στάδιο, και να σκοράρω το πρώτο μου γκολ στο Emirates».
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